Rebagliati reveló el jugador que puede llegar a Universitario en los próximos días: "A mí me..."
Diego Rebagliati sorprendió tras revelar el nombre del jugador que puede ser el gran fichaje de Universitario para disputar el Apertura y Libertadores.
Universitario no cerró el mercado de pases y, antes de que se cierre la posibilidad de inscribir a tus refuerzos, la ‘U’ tiene en la mira incorporar a un jugador nacional (no hay cupos de extranjeros disponibles) con nivel de selección. A ‘priori’ el fichaje de los tricampeones es para la ofensiva y Diego Rebagliati sorprendió tras soltar un nombre.
Rebagliati reveló el jugador que puede ser el refuerzo de Universitario
En el programa Al Límite de L1 MAX, Diego Rebagliati indicó que una de las opciones que puede manejar Universitario en este mercado de pases es la de Bryan Reyna.
El comentarista deportivo explicó que, desde su percepción, Rabanal necesita un extremo para que pueda dejar a Alex Valera como el único delantero libre.
“A mí me da la impresión de que la ‘U’ está buscando a Bryan Reyna porque así Rabanal podría poner a Polo a un extremo, Bryan al otro y a Valera como único delantero”, contó Rebagliati.
