Alianza Lima se refuerza con seleccionado nacional para lo que resta del Apertura: "Listo"

Luis Blancas
Alianza Lima se refuerza con seleccionado nacional de cara al Torneo Apertura de la Liga 1
Alianza Lima se refuerza con seleccionado nacional de cara al Torneo Apertura de la Liga 1 | Foto: Liga 1
Alianza Lima ha experimentado importantes bajas al inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 2026; no obstante, algunos futbolistas se han recuperado y podrían ser considerados por Pablo Guede. En este contexto, destaca Guillermo Viscarra, jugador de la selección de Bolivia, quien se encuentra en óptimas condiciones para ser convocado frente a FBC Melgar.

Alianza Lima y Melgar juegan por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026.

Según informó el periodista especializado en el cuadro íntimo, Gerson Cuba, Vizcarra ya se encuentra recuperado de su lesión y está listo para ser convocado al duelo ante Melgar por la sexta fecha del Apertura.

Asimismo, con este gran regreso del arquero titular de la selección boliviana, Alianza puede afirmar que podrá contar con el jugador internacional de cara a lo que resta del primer campeonato del 2026.

guillermo viscarra alianza lima

Guillermo Viscarra se recuperó de su lesión y volverá a ser convocado por Pablo Guede en Alianza Lima.

"Guillermo Vizcarra y Mateo Antoni ya se encuentran recuperados y listos para una posible convocatoria de Alianza Lima de cara al duelo ante Melgar. El equipo blanquiazul no presenta jugadores lesionados en su plantel y puede definir su once", afirmó el comunicador.

De esta forma, Guillermo Viscarra volverá al arco de Alianza Lima tras sufrir un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho ocurrido el 4 de febrero de 2026 en el duelo ante 2 de Mayo por Copa Libertadores.

En este momento, el técnico del equipo, Pablo Guede, se enfrenta a la decisión de incluir a Viscarra en la alineación titular o mantener a Alejandro Duarte, quien ha tenido un excelente desempeño como arquero durante un mes.

Guillermo Viscarra en Alianza Lima 2026

Guillermo Viscarra no ha logrado tener un gran inicio en el 2026 debido a que se lesionó a solo 1 fecha de haber disputado el Torneo Apertura. Por ello, dentro de sus estadísticas solo cuenta con 1 juego titular tras 5 fechas disputadas por Alianza Lima.

Guillermo Viscarra es seleccionado boliviano

guillermo viscarra seleccion boliviana

Guillermo Viscarra es futbolista titular de la selección de Bolivia.

Viscarra es el arquero titular de la selección de Bolivia, dirigida por Óscar Villegas. Actualmente, el futbolista internacional espera su convocatoria para disputar el partido de repechaje ante Surinam, rumbo a la Copa Mundial 2026.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

