- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Athletic Club vs Barcelona
- Cusco vs Garcilaso
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
- UFC 326
Sporting Cristal pedirá duro castigo contra jugador de Alianza Atlético por insulto a Cristiano
Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal , pedirá un castigo ejemplar para Franco Coronel por presunto acto racista contra Cristiano da Silva.
Durante el término del partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo ocurrió algo sumamente fuerte, ya que ambos planteles se fueron a los golpes luego de un presunto insulto racista de Franco Coronel hacia Cristiano da Silva, lateral del conjunto celeste. Ante ello, Gustavo Zevallos decidió pronunciarse.
PUEDES VER: Se fue de Sporting Cristal y ahora remece el mercado firmando por club nacional: "Bienvenido"
Resulta que el director deportivo brindó una breve conferencia una vez culminado el compromiso en el Rímac y, como era de esperarse, no pasó por alto el incidente en contra de su futbolista. Por ello aseguró que tomarán una drástica decisión en contra del jugador del cuadro norteño.
Según indicó el mismo Gustavo Zevallos, Sporting Cristal solicitará a la Liga 1 una sanción ejemplar contra Franco Coronel por el insulto racista en contra de Cristiano da Silva. Esta clase de castigos, por un acto tan fuerte, lleva a la suspensión de varios partidos y el hombre de Alianza Atlético podría perderse todo el Torneo Apertura si se confirma su ofensa.
Vale precisar que este lamentable suceso no es propio del fútbol peruano, ya que hace poco en la Champions League se vio un suceso similar cuando Prestiani, de Benfica, presuntamente insultó de forma racista a Vinicius Júnior. La UEFA le dio un partido de suspensión de forma provisional mientras se investiga el asunto.
¿Qué le dijo Coronel a Cristiano da Silva?
Según informó el mismo Cristiano da Silva, Franco Coronel le dijo “Cê é um macaco” durante la victoria de Sporting Cristal. ‘Macaco’ en portugués significa mono, término despectivo que utilizó el futbolista de Alianza Atlético de Sullana.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Q Spa & Wellness
Full day Spa para uno o dos con masajes y más
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90