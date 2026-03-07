Sporting Cristal pedirá duro castigo contra jugador de Alianza Atlético por insulto a Cristiano

Durante el término del partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo ocurrió algo sumamente fuerte, ya que ambos planteles se fueron a los golpes luego de un presunto insulto racista de Franco Coronel hacia Cristiano da Silva, lateral del conjunto celeste. Ante ello, Gustavo Zevallos decidió pronunciarse.

Resulta que el director deportivo brindó una breve conferencia una vez culminado el compromiso en el Rímac y, como era de esperarse, no pasó por alto el incidente en contra de su futbolista. Por ello aseguró que tomarán una drástica decisión en contra del jugador del cuadro norteño.

Según indicó el mismo Gustavo Zevallos, Sporting Cristal solicitará a la Liga 1 una sanción ejemplar contra Franco Coronel por el insulto racista en contra de Cristiano da Silva. Esta clase de castigos, por un acto tan fuerte, lleva a la suspensión de varios partidos y el hombre de Alianza Atlético podría perderse todo el Torneo Apertura si se confirma su ofensa.

Vale precisar que este lamentable suceso no es propio del fútbol peruano, ya que hace poco en la Champions League se vio un suceso similar cuando Prestiani, de Benfica, presuntamente insultó de forma racista a Vinicius Júnior. La UEFA le dio un partido de suspensión de forma provisional mientras se investiga el asunto.

¿Qué le dijo Coronel a Cristiano da Silva?

Según informó el mismo Cristiano da Silva, Franco Coronel le dijo “Cê é um macaco” durante la victoria de Sporting Cristal. ‘Macaco’ en portugués significa mono, término despectivo que utilizó el futbolista de Alianza Atlético de Sullana.