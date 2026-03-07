0

Resultados Lotería del Cauca HOY, sábado 7 de marzo: premio mayor y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

La Lotería del Cauca podría convertirte en el nuevo 'millonario' de Colombia si aciertas con la combinación ganadora. Revisa los resultados AQUÍ.

Lotería del Cauca: revisa resultados del sorteo de hoy, 7 de marzo
La Lotería del Cauca llega HOY, sábado 7 de marzo, en una nueva edición que podrás consultar de cerca desde la siguiente nota de Líbero. AQUÍ te indicaremos los resultados oficiales del juego, las estadísticas que buscas conocer y mucho más para no perderte ninguna incidencia de la noche.

Resultados de la Lotería del Cauca

  • Número ganador: PENDIENTE
  • Serie: PENDIENTE

¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca juega todos los sábados a partir de las 11:00 pm por el TELEPACIFICO. También podrás revisar los resultados desde la información de Líbero.

¿Cuánto cuesta jugar la Lotería del Cauca?

Para el actual plan de premios que tiene el sorteo, se debe tener en cuenta que $8.000 millones cuesta $16.000 mil pesos y el billete consta de cuatro fracciones.

Premios de la Lotería del Cauca

El Plan de Premios de la Lotería del Cauca es:

  • Premio mayor de $8.000 Millones
  • 1 Premio de $300 Millones
  • 1 Premio de $200 Millones
  • 2 Premios de $100 Millones
  • 3 Premios de $50 Millones
  • 29 Premios de $10 Millones
  • 309 Premios Extra Chance Patojos de $6 Millones
