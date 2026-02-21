- Hoy:
Resultados Lotería del Cauca HOY, sábado 21 de febrero: números ganadores y premio mayor del último sorteo
La Lotería del Cauca sale este 21 de febrero en una nueva jugada y AQUÍ te indicaremos los resultados oficiales que saldrán en cada bolilla.
Una nueva edición de la Lotería del Cauca llega HOY, sábado 21 de febrero, y AQUÍ podrás enterarte de los últimos resultados que saldrán, desde la combinación ganadora, hasta la serie. No te pierdas cada una de las incidencias y revisa si fuiste el afortunado ganador del premio mayor.
Últimos resultados de la Lotería del Cauca
El número ganador de la Lotería del Cauca que salió el pasado sábado 14 de febrero, fue el 9580. Asimismo, la serie correspondiente que cayó en las bolillas es el 175.
¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?
El juego de la Lotería del Cauca se lleva a cabo todos los días sábados en Colombia sin falta. Puedes visualizarlo a partir de las 11:00 p.m a través de la señal de Telepacifico
Plan de premios de la Lotería del Cauca
- Premio mayor de $8.000 Millones
- 1 Premio de $300 Millones
- 1 Premio de $200 Millones
- 2 Premios de $100 Millones
- 3Premios de $50 Millones
- 29 Premios de $10 Millones
- 309 Premios Extra Chance Patojos de $6 Millones.
¿Cómo cobrar si gané el premio mayor?
En este caso es necesario acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o fracciones ganadoras, el RUT, certificación de cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. Luego de corroborar la autenticidad del billete y levantar el Acta, se hará efectivo el depósito.
