Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿a qué hora es el clásico y qué canal transmite el partido?
Cerro Porteño vs. Olimpia chocan este sábado por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.
Cerro Porteño vs. Olimpia se enfrentan este sábado 21 de febrero, desde el Estadio General Pablo Rojas de Asunción, en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este clásico.
Cerro Porteño vs. Olimpia: horario del clásico
Si te gusta ver los partidos del fútbol paraguayo y deseas sintonizar el partido de Cerro Porteño vs. Olimpia, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 15:30 horas
- Perú: 16:30 horas
- Colombia: 16:30 horas
- Ecuador: 16:30 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 17:30 horas
- Bolivia: 17:30 horas
- Venezuela: 17:30 horas
- Paraguay: 18:30 horas
- Argentina: 18:30 horas
- Brasil: 18:30 horas
- Chile: 18:30 horas
- Uruguay: 18:30 horas
¿Dónde ver el clásico Cerro Porteño vs. Olimpia?
Si quieres ver EN VIVO el partido de Cerro Porteño vs. Olimpia, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, tendrás que sintonizar Tigo Sports, único canal que tiene los derechos de transmisión en Paraguay. Sin embargo, en otros países también podrás seguir este clásico mediante los siguientes operadores:
- Argentina: DIRECTV Sports
- Estados Unidos y Canadá: Fanatiz
- Internacional: Bet365 y Betano
Cerro Porteño vs. Olimpia por el Torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo
Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Cerro Porteño y Olimpia se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Apertura, el 'Ciclón' está en el séptimo lugar y algo lejos del liderado, mientras que el 'Decano' está en el tercer puesto y chances de llegar a la cima.
Cerro Porteño, con 8 puntos, necesita ganar el clásico para ponerse muy cerca del líder Nacional. Por su parte, Olimpia tiene la intención de mantener su invicto en la presente temporada del fútbol paraguayo y llegar a las 14 unidades, lo que permitiría que escale al primer lugar de la tabla.
