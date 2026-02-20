Real Madrid vs Osasuna EN VIVO por LaLiga: pronóstico, horarios y canales para ver partido

Real Madrid se enfrenta a Osasuna este sábado 21 de febrero, a partir de las 12:30 hora peruana y 18:30 en España, por la fecha 25 de LaLiga 2025-2026. El partido se juega en el estadio El Sadar de Pamplona y será transmitido en Sudamérica por DSports, además estará disponible por la plataforma de DGO.

Real Madrid vs Osasuna: previa del partido

El cuadro blanco quiere mantenerse en la punta del campeonato español y para ello debe ganar como visitante, para así no preocuparse de lo que hará el Barcelona este domingo ante Levante.

Se confirmó que Kylian Mbappé estará presente en el once de Álvaro Arbeloa. Los 'merengues' no podrán contar con los lesionados Dean Huijsen y Jude Bellingham.

Por su parte, los 'Rojillos' han venido cumpliendo una campaña regular y necesita una victoria para seguir luchando por ingresar a puestos de clasificación a torneos europeos.

Real Madrid viene de vencer a Benfica por Champions League.

Real Madrid vs Osasuna: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 12:30

Bolivia y Venezuela: 13.30

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:30

México: 11:30

Estados Unidos: 12:30 (Miami y Nueva York) y 09:30 (Los Ángeles)

España: 18:30

Real Madrid vs Osasuna: canales

Perú: DSports y DGO

Argentina: DSports y DGO

Colombia: DSports y DGO

Ecuador: DSports y DGO

Uruguay: DSports y DGO

Venezuela: DSports

México: Sky Sports, Sky+ y izzi

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV

España: DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar

Real Madrid vs Osasuna: pronóstico y cuotas de apuestas

Real Madrid parte con un importante favoritismo para imponerse a Osasuna, esto de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Osasuna Empate Real Madrid Te Apuesto 4.82 3.80 1.70 Betsson 4.70 4.15 1.68 Apuesta Total 4.74 4.09 1.71 Inkabet 4.70 4.15 1.68 Olimpo 4.90 4.00 1.68

Real Madrid vs Osasuna: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asensio, Rüdiger, Carreras, Tchouameni, Valverde, Camavinga, Güler, Mbappé, Vini Jr.

Osasuna: Herrera, Rosier, Catena, Herrando, Galan, Torro, Moncayola, García, Oroz, Munoz, Budimir.

Real Madrid vs Osasuna: estadio

El duelo entre Real Madrid y Osasuna se juega en el estadio El Sadar, recinto ubicado en la ciudad de Pamplona y que tiene capacidad para 23,576 espectadores.