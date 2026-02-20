- Hoy:
Real Madrid vs Osasuna EN VIVO por LaLiga: pronóstico, horarios y canales para ver partido
Real Madrid se enfrenta a Osasuna, en cotejo por la fecha 25 de LaLiga. El duelo se disputará en El Sadar y aquí puedes conocer los canales de transmisión, además de horarios.
Real Madrid se enfrenta a Osasuna este sábado 21 de febrero, a partir de las 12:30 hora peruana y 18:30 en España, por la fecha 25 de LaLiga 2025-2026. El partido se juega en el estadio El Sadar de Pamplona y será transmitido en Sudamérica por DSports, además estará disponible por la plataforma de DGO.
Real Madrid vs Osasuna: previa del partido
El cuadro blanco quiere mantenerse en la punta del campeonato español y para ello debe ganar como visitante, para así no preocuparse de lo que hará el Barcelona este domingo ante Levante.
Se confirmó que Kylian Mbappé estará presente en el once de Álvaro Arbeloa. Los 'merengues' no podrán contar con los lesionados Dean Huijsen y Jude Bellingham.
Por su parte, los 'Rojillos' han venido cumpliendo una campaña regular y necesita una victoria para seguir luchando por ingresar a puestos de clasificación a torneos europeos.
Real Madrid viene de vencer a Benfica por Champions League.
Real Madrid vs Osasuna: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:30
- Bolivia y Venezuela: 13.30
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:30
- México: 11:30
- Estados Unidos: 12:30 (Miami y Nueva York) y 09:30 (Los Ángeles)
- España: 18:30
Real Madrid vs Osasuna: canales
- Perú: DSports y DGO
- Argentina: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Venezuela: DSports
- México: Sky Sports, Sky+ y izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV
- España: DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar
Real Madrid vs Osasuna: pronóstico y cuotas de apuestas
Real Madrid parte con un importante favoritismo para imponerse a Osasuna, esto de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Osasuna
|Empate
|Real Madrid
|Te Apuesto
|4.82
|3.80
|1.70
|Betsson
|4.70
|4.15
|1.68
|Apuesta Total
|4.74
|4.09
|1.71
|Inkabet
|4.70
|4.15
|1.68
|Olimpo
|4.90
|4.00
|1.68
Real Madrid vs Osasuna: alineaciones probables
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asensio, Rüdiger, Carreras, Tchouameni, Valverde, Camavinga, Güler, Mbappé, Vini Jr.
Osasuna: Herrera, Rosier, Catena, Herrando, Galan, Torro, Moncayola, García, Oroz, Munoz, Budimir.
Real Madrid vs Osasuna: estadio
El duelo entre Real Madrid y Osasuna se juega en el estadio El Sadar, recinto ubicado en la ciudad de Pamplona y que tiene capacidad para 23,576 espectadores.
