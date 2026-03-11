Canal confirmado para ver Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026

En Bolivia están enfocados al 100% para afrontar el repechaje rumbo al Mundial 2026 de la mano de Óscar Villegas, quien ya anunció la convocatoria de los jugadores citados para jugar ante Surinam en territorio mexicano y conseguir el boleto para la próxima cita mundialista.

La ‘Verde’ tendrá que disputar 2 partidos para conseguir su pase a la Copa del Mundo y su primer rival en la instancia de semifinales será la selección de Surinam, que también llega con el sueño intacto de conseguir la clasificación al máximo evento futbolístico.

¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam?

El partido entre Bolivia vs Surinam se estará jugando el jueves 26 de marzo desde el estadio BBVA de Monterrey, México. El ganador de este partido se medirá a Irak, selección que solicitó oficialmente aplazar el repechaje debido a la situación del conflicto bélico que se vive en el Medio Oriente.

Bolivia jugará ante Surinam por el sueño del Mundial.

Canal confirmado para ver Bolivia vs Surinam

El partido entre Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026 se podrá ver a través de la señal de FutbolCanal y para otros países en Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DSports y también por la plataforma digital de DGO.

Hora del partido entre Bolivia vs Surinam

El sueño mundialista entre Bolivia vs Surinam se definirá en un emocionante partido que se jugará desde las 18:00 horas en Perú y desde las 19:00 horas en Bolivia. La selección boliviana llegará a este importante duelo luego de un amistoso contra Trinidad y Tobago que se disputará el domingo 15 de marzo.

Convocados de Bolivia para el repechaje

El comando técnico de la selección boliviana realizó la convocatoria de los mejores futbolistas de la liga nacional e internacional para afrontar el partido más importante de la historia. Estos son los futbolistas que recibieron el llamado.