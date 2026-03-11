ALERTA ROJA dentro del Walmart de Dinuba: operador de McDonald's emite IMPORTANTE COMUNICADO sobre las ratas encontradas en el restaurante

La presencia de ratas en un McDonald's ubicado dentro de un Walmart en Dinuba, California, generó alertas sanitarias y preocupación entre los clientes. El incidente salió a la luz después de que se difundiera un video que mostraba roedores dentro del restaurante, lo que provocó la intervención inmediata de las autoridades de salud del condado.

Según informó ABC30 Fresno, el restaurante fue cerrado mientras se llevan a cabo inspecciones y se aplican medidas de limpieza para garantizar que el establecimiento cumpla con los estándares de seguridad alimentaria antes de su reapertura.

Ratas en McDonald's dentro de Walmart de Dinuba provocan cierre del restaurante

El caso comenzó cuando un informante compartió con ABC30 Fresno un video grabado en el McDonald's ubicado en la intersección de El Monte Way con Alta Avenue, en el que se observan ratas desplazándose dentro del restaurante.

Las imágenes generaron alarma entre los clientes del Walmart y motivaron varias denuncias. Según ABC30 Fresno, la División de Salud Ambiental del Condado de Tulare recibió quejas sobre la presencia de roedores el 6 de marzo, lo que provocó el cierre inmediato del establecimiento como medida preventiva.

Las autoridades sanitarias iniciaron una inspección para evaluar las condiciones del local y determinar la causa de la infestación.

Operador de McDonald's en Dinuba emite comunicado tras informe sobre ratas

Tras el cierre del restaurante, el propietario y operador del McDonald's, Javier Torres, emitió un comunicado en el que detalló las acciones implementadas para resolver el problema.

En declaraciones citadas por ABC30 Fresno, Torres afirmó: "Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Tulare y con profesionales externos. Siguiendo sus directrices, realizamos una limpieza profunda e integral de todas las áreas de preparación, servicio y almacenamiento de alimentos, además de aplicar otros tratamientos preventivos para garantizar que el restaurante cumpla con los estándares de limpieza y seguridad alimentaria".

El operador también explicó que la presencia de plagas no es exclusiva del restaurante, sino que estaría relacionada con áreas compartidas del edificio. "Este es un problema recurrente en el edificio, ya que durante los últimos meses otros inquilinos y nosotros mismos hemos experimentado actividad ocasional de plagas en áreas compartidas", señaló en el comunicado difundido por ABC30 Fresno.

Finalmente, Torres indicó que el restaurante no reabrirá hasta que las autoridades sanitarias confirmen que el lugar es seguro para empleados y clientes, ya que aún se está evaluando un espacio compartido dentro del edificio.

Por ahora, el McDonald's ubicado dentro del Walmart de Dinuba permanece cerrado mientras continúan las inspecciones y se aplican medidas para eliminar cualquier presencia de ratas en el establecimiento.