ALERTA TOTAL en Walmart de Oceanside: AMENAZA de bomba provoca evacuación de emergencia y despliegue de autoridades, ¿qué dijo la policía?

Momentos de tensión se vivieron tras una amenaza de bomba en Walmart de Oceanside, en California, que obligó a las autoridades a evacuar el establecimiento como medida preventiva. El incidente generó preocupación entre clientes y trabajadores, mientras la policía activaba los protocolos de seguridad para verificar la situación.

La alerta se originó luego de una llamada anónima que advertía sobre la posible presencia de un artefacto explosivo dentro de la tienda. Ante el reporte, se ordenó una evacuación alrededor de las 4.30 p. m. y se desplegó un operativo con agentes policiales para inspeccionar el lugar y garantizar la seguridad de todos los presentes.

Evacuación y fuerte presencia policial

El incidente ocurrió en una tienda Walmart ubicada en la cuadra 2100 de Vista Way, donde clientes y empleados tuvieron que abandonar el establecimiento tras la activación del protocolo de emergencia. La amenaza provocó un rápido despliegue de unidades policiales en los alrededores.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad mientras equipos especializados revisaban el interior del local y las zonas cercanas. La evacuación se realizó de manera preventiva para evitar cualquier riesgo mientras se investigaba la veracidad de la amenaza.

¿Qué dijo la policía de Oceanside sobre la amenaza?

Mientras tanto, los agentes continúan trabajando para identificar el origen del reporte. La investigación busca establecer si se trató de una falsa alarma o si hay alguna persona involucrada, por lo que el caso permanece bajo revisión de las autoridades.