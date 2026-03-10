ALERTA para inmigrantes en EE. UU.: grupo de voluntarias ayuda a localizar a detenidos por ICE

La detención de un familiar por parte de autoridades migratorias puede convertirse en uno de los momentos más angustiosos para muchas familias inmigrantes en Estados Unidos. En medio de la incertidumbre y la falta de información, un grupo de voluntarias se ha dedicado a ayudar a localizar a personas detenidas por U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y a reconectar a esas personas con sus seres queridos.

El grupo es conocido en redes sociales como 'Güeras Aliadas' y está integrado por más de 40 voluntarios que dedican su tiempo a apoyar a familias que buscan a parientes arrestados durante operativos migratorios. Su trabajo consiste en revisar bases de datos, realizar llamadas y guiar a las familias para saber dónde se encuentra la persona detenida y cómo comunicarse con ella.

Cómo comenzó la iniciativa de las 'Güeras Aliadas'

La iniciativa surgió en noviembre pasado, cuando la ciudad de Charlotte, en North Carolina, fue escenario de operativos migratorios en los que más de 130 personas fueron arrestadas. Ante la preocupación de la comunidad, las voluntarias Kathryn Coiner-Collier y Devyn Brown decidieron actuar para ayudar a quienes no sabían cómo encontrar a sus familiares.

Voluntarias ayudan a familias inmigrantes en EE. UU. a localizar y contactar a detenidos por ICE.

Ambas, que trabajan como educadora y trabajadora social, comenzaron compartiendo información en las calles sobre los derechos de los inmigrantes en EE. UU.. Un video de una de esas intervenciones se volvió viral en redes sociales, especialmente en TikTok, lo que impulsó la creación del grupo y atrajo a más personas interesadas en apoyar la causa.

Las dificultades para localizar a una persona detenida por ICE

Aunque las autoridades migratorias cuentan con el Sistema Localizador de Detenidos en Línea, las voluntarias explican que el proceso puede ser complicado para muchas familias. Para buscar a una persona detenida generalmente se necesita el Número de Registro de Extranjero (A-Number) o datos personales como nombre, apellido y país de origen.

El problema, señalan, es que muchas familias no saben cómo utilizar el sistema o enfrentan barreras como el idioma, la falta de información o el miedo a comunicarse con el gobierno. Además, cuando una persona es trasladada a cárceles locales en lugar de centros de detención migratoria, encontrarla puede ser aún más difícil porque cada condado tiene su propio sistema de búsqueda.

El contacto con los detenidos puede tardar días

Cuando un inmigrante es trasladado a un centro de detención de ICE, normalmente tiene derecho a realizar una llamada telefónica. Sin embargo, muchas personas no recuerdan números de memoria o no tienen acceso a sus pertenencias, lo que complica la comunicación inicial con sus familias.

En esos casos, las voluntarias envían cartas para intentar establecer contacto, obtener el A-Number del detenido y ayudar a las familias a crear cuentas para depositar dinero que permita realizar llamadas. Según explican, recibir un mensaje o una carta de la familia puede ser un momento clave para quienes se encuentran aislados y sin información sobre su situación migratoria.

Un plan de emergencia para familias inmigrantes

Tras ayudar a decenas de familias, las 'Güeras Aliadas' recomiendan que los inmigrantes preparen un plan de emergencia ante una posible detención. Entre las medidas más importantes destacan memorizar al menos cinco números de teléfono de familiares o abogados, compartir el A-Number con personas de confianza y guardar información importante sobre documentos, cuentas y medicamentos.

Las voluntarias aseguran que estas acciones pueden marcar una gran diferencia en momentos de crisis. También esperan que más personas se sumen al proyecto para seguir ayudando a familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos.