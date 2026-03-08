ALERTA INMEDIATA, inmigrantes: ICE reporta 576 detenidos en Carolina del Norte, y la mayoría pertenece a esta nacionalidad

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos publicó un nuevo informe en su sección 'Worst of the Worst', en el que detalla arrestos recientes en Carolina del Norte relacionados con migración y el cumplimiento de la ley federal. Esta actualización refleja la continuidad de las operaciones de detención y deportación en diversas ciudades del estado.

ICE informa la detención de 576 personas en Carolina del Norte.

ICE detiene a 576 personas en Carolina del Norte y la mayoría son mexicanos

Según la información oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, hasta el 2 de marzo se han registrado 576 inmigrantes detenidos en Carolina del Norte bajo el listado ‘Worst of the Worst’, cifra que destaca en el balance nacional de arrestos. La misma fuente detalla que la mayoría de los arrestados son originarios de México, con 332 casos, mientras que el resto procede de países como Venezuela, El Salvador, Honduras y Perú, entre otros.

Las cifras indican que gran parte de estas detenciones ocurrieron en Charlotte (123 arrestos) y Raleigh (49 arrestos), y que muchos fueron capturados cuando estaban a punto de ser liberados de cárceles locales, momento en el que las autoridades federales emitieron órdenes para retenerlos bajo custodia.

Entre los nombres más recientes incluidos en el reporte figuran individuos como Carlos Alfredo Romero, Julio Noyola Campos, Sergio Banos López y José Domingo de la Cruz Nieto, quienes ahora enfrentan procesos migratorios de deportación.

Cifras nacionales de detención

El reporte difundido por el DHS también contextualiza estos acontecimientos dentro de un panorama más amplio de aplicación migratoria en Estados Unidos. Según los datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, bajo la administración federal se arrestó y deportó a cientos de miles de inmigrantes indocumentados considerados de alto riesgo, incluidos aquellos con antecedentes criminales graves.

De hecho, el DHS afirma que más de 3 millones de migrantes indocumentados salieron del país, ya sea por deportación formal o por autodeportación voluntaria, mientras las autoridades continúan actualizando la lista de detenidos en la plataforma 'Worst of the Worst'.