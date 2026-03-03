ALERTA MÁXIMA en Walmart: Simple discusión por un lugar de estacionamiento terminó de la PEOR MANERA

Un conflicto que parecía trivial por un lugar de estacionamiento en un Walmart en Newnan, Georgia, se intensificó rápidamente, terminando en un arresto y la presentación de cargos penales, informó The Newnan Times‑Herald.

Conflicto por estacionamiento termina en arresto por agresión en Walmart.

Policía de Newnan acude a Walmart tras denuncias de pelea

El 27 de febrero, agentes de la policía de Newnan respondieron a varios reportes sobre una pelea en el estacionamiento del Walmart ubicado en 1025 Bullsboro Drive, luego de que testigos informaran acerca de un altercado que involucraba a varios individuos. Según The Newnan Times‑Herald, todo comenzó cuando la víctima observó un vehículo que bloqueaba parcialmente un cruce peatonal en el estacionamiento del supermercado. La persona afectada se acercó al conductor y a los pasajeros para pedirles que retiraran el automóvil.

La pasajera, identificada como Nakela Shanten Berry, de 39 años, salió del vehículo y, según The Newnan Times‑Herald, reaccionó con insultos racistas dirigidos a la persona que la confrontó, lo que hizo que la tensión aumentara rápidamente.

Confrontación en estacionamiento de Walmart termina en arresto y cargos por agresión

Al intentar documentar lo ocurrido, la víctima sacó su teléfono celular para grabar y fotografiar la matrícula del automóvil, según el reporte de The Newnan Times‑Herald. En ese momento, Berry supuestamente le golpeó la mano, provocando que el teléfono cayera al suelo y se rompiera la pantalla, dejándolo inutilizable.

El incidente no terminó ahí. Según el informe policial, Berry habría golpeado a la víctima en el lado izquierdo del rostro. La persona agredida no pudo precisar ante los agentes si el golpe fue propinado con el puño cerrado o con la mano abierta. Al llegar al lugar, los oficiales informaron que Berry dijo textualmente: "Sí, lo hice. No voy a mentir", y argumentó que había golpeado a la víctima porque esta supuestamente se había acercado a otro ocupante del vehículo.

Como resultado de lo ocurrido, Berry fue arrestada y enfrenta cargos por agresión simple y por daños criminales a la propiedad en segundo grado, según The Newnan Times‑Herald.