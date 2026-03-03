PÁNICO en Walmart del condado de Orange: sospechoso de robo es detenido SIN DERECHO A FIANZA tras tiroteo con un agente

Un incidente ocurrido en un Walmart del condado de Orange, Florida, ha generado preocupación y atención mediática tras un enfrentamiento entre un sospechoso de robo y un agente de la ley. Los detalles indican que el caso escaló rápidamente, pasando de un presunto hurto a un tiroteo, lo que finalmente llevó a que el sospechoso fuera retenido sin opción de fianza tras una audiencia judicial. La información fue reportada originalmente por News On 6.

Sospechoso de robo en Walmart es detenido sin derecho a fianza tras tiroteo con un agente

Según lo publicado por News On 6, el incidente se remonta al 22 de febrero, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Orange respondió a una llamada por un hurto en un Walmart ubicado en East Colonial Drive. Al salir de la tienda, un hombre de 48 años identificado como Jason Beal se llevó mercancía y, según las autoridades, proclamó 'ley marcial' mientras empujaba un carrito con productos.

Los empleados de prevención de pérdidas informaron también que parecía que Beal portaba un cuchillo y mencionó un arma de fuego, lo que provocó el despliegue policial. Tras recibir múltiples órdenes para que se detuviera, los agentes utilizaron un taser, y posteriormente uno de los oficiales disparó contra el sospechoso, hiriéndolo en el lugar. Según News On 6, después del tiroteo se recuperaron dos cuchillos en el sitio.

Durante la audiencia judicial, los fiscales argumentaron que ninguna condición de liberación garantizaría la seguridad pública ni la comparecencia del acusado en el juicio, por lo que solicitaron que Beal fuera retenido sin derecho a fianza, petición que fue concedida por el juez.

Detalles del enfrentamiento y cargos presentados tras el incidente

La investigación posterior al tiroteo derivó en varios cargos contra Beal, que incluyen robo con arma mortal y resistencia a la autoridad con violencia, según el reporte de News On 6. Los fiscales destacaron el amplio historial criminal del sospechoso, que incluiría antecedentes por hurto, incendio provocado y agresión sexual, lo que reforzaría su postura sobre el riesgo que representaría una liberación bajo fianza.

Durante el proceso, la defensa argumentó que el sospechoso no representaba una amenaza directa para otros clientes dentro del Walmart y que el uso de la fuerza letal resultó de una interpretación errónea de la situación por parte de la policía. Sin embargo, el juez consideró que el comportamiento errático del hombre y el hecho de que estuviera armado justificaban la decisión de mantenerlo bajo custodia sin fianza.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange y el Departamento de Investigación de Florida continuarán revisando el caso para determinar si se cumplieron todos los protocolos durante el enfrentamiento.