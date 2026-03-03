- Hoy:
ALERTA en Walmart de Swansboro: reportan BÚSQUEDA inmediata e identificación de hombre vinculado a preocupante INCIDENTE
La policía de Swansboro, en Estados Unidos, ha solicitado la colaboración de la comunidad para identificar a un hombre relacionado con un incidente en Walmart.
¡Mucha atención! Recientemente, las autoridades de Swansboro, en Estados Unidos, han compartido imágenes de un hombre sospechoso, quien habría protagonizado un incidente en una tienda Walmart. La policía local ha pedido cualquier persona que tenga información relevante que se comunique con ellos. Este llamado a la acción busca acelerar la investigación y garantizar la seguridad en la zona.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart de St. Clairsville: hombre fue ELECTROCUTADO por agente y ambos terminan HOSPITALIZADOS tras incidente
Walmart: reportan búsqueda e identificación de hombre vinculado a preocupante incidente
'NewsAbc12' y otros portales internacionales compartieron el aviso que realizó hace poco la policía de Swansboro, en la que se ha exigido, de manera voluntaria e inmediata, la colaboración de la ciudadanía para identificar a un individuo relacionado con un incidente ocurrido en un Walmart local.
Walmart: reportan búsqueda e identificación de hombre vinculado a preocupante incidente.
Según los informes del Departamento de Policía de Swansboro, la ayuda es necesaria para esclarecer los hechos. En tanto, hasta el momento, no se conoce ni la identidad del sujeto, solo se compartió una imagen de él y el auto en el que, aparentemente, escapó.
Por ello, al respecto, si alguna persona reconoce al hombre o al auto que aparece en la imagen, se le insta a contactarse con el detective Schott a través del correo electrónico kschott@ci.swansboro.nc.us o a comunicarse de manera directa con Crime Stoppers del condado de Onslow al número (910) 938-3273.
Walmart realizará el pago de $100 millones a conductores de reparto por esta razón
Otra situación que pasó en Walmart y que llamó la atención de todos es que la empresa destinará 100 millones de dólares para solucionar las denuncias que indican que la empresa engañó a los repartidores y a los clientes en relación con las propinas y los ingresos generados a través de su programa Spark Driver.
Esta última medida tiene como finalidad abordar las preocupaciones surgidas sobre la transparencia en las ganancias de los conductores de entrega.
