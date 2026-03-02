- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, martes 3 de marzo: programación y dónde ver fútbol online
Programación de los principales partidos en vivo para este martes 3 de marzo en las ligas más importantes en el mundo. Hay Libertadores y Sudamericana.
Este martes 3 de marzo tenemos una importante programación de partidos en vivo dentro de los principales torneos del mundo. Arranca la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 y continúa la tercera etapa de la Conmebol Libertadores. En España, Barcelona enfrenta al Atlético por la vuelta de la Copa del Rey. Revisa los horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|AFC Bournemouth vs Brentford
|Disney+
|14:30
|Leeds United vs Sunderland
|Disney+
|14:30
|Everton vs Burnley
|ESPN2, Disney+
|15:15
|Wolverhampton vs Liverpool
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa de Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:45
|Sporting CP vs Porto
Partidos de hoy en FA Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Port Vale vs Bristol City
|Disney+
Partidos de hoy en Copa de Italia
|HORARIO
|PARTIDOSTV
|15:00
|Como vs Inter
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Barcelona vs Atlético Madrid
|América TV, Movistar
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Sarmiento vs Estudiantes Río Cuarto
|TNT Sports, Max Argentina
|17:15
|Huracán vs Belgrano
|TyC Sports, ESPN
|19:15
|Atlético Tucumán vs Racing Club
|TyC Sports, TNT Sports
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TC
|17:00
|Torque vs Defensor Sporting
|DIRECTV Sports, DGO
|17:00
|Independiente Petrolero vs Guabirá
|DIRECTV Sports, DGO
|19:30
|Cobresal vs Audax Italiano
|Disney+, ESPN5
|19:30
|Academia Puerto Cabello vs Monagas
|ESPN4, Disney+
|21:00
|Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Barcelona vs Botafogo
|ESPN
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Pachuca vs Necaxa
|FOX One
|20:00
|Santos Laguna vs Cruz Azul
|TUDN, ESPN Mexico
|22:00
|Atlético San Luis vs Mazatlán
|Disney+
|22:10
|Pumas UNAM vs Toluca
|TUDN
Partidos de hoy en Copa de Brasil
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|CRB vs Porto BA
|19:30
|Figueirense vs Azuriz
|SporTV, Premiere, Zapping
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
