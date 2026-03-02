Partidos de hoy EN VIVO, martes 3 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Este martes 3 de marzo tenemos una importante programación de partidos en vivo dentro de los principales torneos del mundo. Arranca la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 y continúa la tercera etapa de la Conmebol Libertadores. En España, Barcelona enfrenta al Atlético por la vuelta de la Copa del Rey. Revisa los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIO PARTIDOS TV 14:30 AFC Bournemouth vs Brentford Disney+ 14:30 Leeds United vs Sunderland Disney+ 14:30 Everton vs Burnley ESPN2, Disney+ 15:15 Wolverhampton vs Liverpool ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Portugal

HORARIO PARTIDOS TV 15:45 Sporting CP vs Porto

Partidos de hoy en FA Cup

HORARIO PARTIDOS TV 14:45 Port Vale vs Bristol City Disney+

Partidos de hoy en Copa de Italia

HORARIO PARTIDOSTV 15:00 Como vs Inter DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Barcelona vs Atlético Madrid América TV, Movistar

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Sarmiento vs Estudiantes Río Cuarto TNT Sports, Max Argentina 17:15 Huracán vs Belgrano TyC Sports, ESPN 19:15 Atlético Tucumán vs Racing Club TyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIO PARTIDOS TC 17:00 Torque vs Defensor Sporting DIRECTV Sports, DGO 17:00 Independiente Petrolero vs Guabirá DIRECTV Sports, DGO 19:30 Cobresal vs Audax Italiano Disney+, ESPN5 19:30 Academia Puerto Cabello vs Monagas ESPN4, Disney+ 21:00 Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Barcelona vs Botafogo ESPN

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIO PARTIDOS TV 20:00 Pachuca vs Necaxa FOX One 20:00 Santos Laguna vs Cruz Azul TUDN, ESPN Mexico 22:00 Atlético San Luis vs Mazatlán Disney+ 22:10 Pumas UNAM vs Toluca TUDN

Partidos de hoy en Copa de Brasil

HORARIO PARTIDOS TV 18:00 CRB vs Porto BA 19:30 Figueirense vs Azuriz SporTV, Premiere, Zapping

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.