Partidos de hoy EN VIVO, martes 3 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los principales partidos en vivo para este martes 3 de marzo en las ligas más importantes en el mundo. Hay Libertadores y Sudamericana.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 3 de marzo
Programación de partidos en vivo para este martes 3 de marzo | FOTO: LIBERO
Este martes 3 de marzo tenemos una importante programación de partidos en vivo dentro de los principales torneos del mundo. Arranca la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 y continúa la tercera etapa de la Conmebol Libertadores. En España, Barcelona enfrenta al Atlético por la vuelta de la Copa del Rey. Revisa los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
14:30AFC Bournemouth vs BrentfordDisney+
14:30Leeds United vs SunderlandDisney+
14:30Everton vs BurnleyESPN2, Disney+
15:15Wolverhampton vs LiverpoolESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
15:45Sporting CP vs Porto

Partidos de hoy en FA Cup

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Port Vale vs Bristol CityDisney+

Partidos de hoy en Copa de Italia

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Como vs InterDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Barcelona vs Atlético MadridAmérica TV, Movistar

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Sarmiento vs Estudiantes Río CuartoTNT Sports, Max Argentina
17:15Huracán vs BelgranoTyC Sports, ESPN
19:15Atlético Tucumán vs Racing ClubTyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTC
17:00Torque vs Defensor SportingDIRECTV Sports, DGO
17:00Independiente Petrolero vs GuabiráDIRECTV Sports, DGO
19:30Cobresal vs Audax ItalianoDisney+, ESPN5
19:30Academia Puerto Cabello vs MonagasESPN4, Disney+
21:00Alianza Atlético vs Deportivo GarcilasoESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Barcelona vs BotafogoESPN

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Pachuca vs NecaxaFOX One
20:00Santos Laguna vs Cruz AzulTUDN, ESPN Mexico
22:00Atlético San Luis vs MazatlánDisney+
22:10Pumas UNAM vs TolucaTUDN

Partidos de hoy en Copa de Brasil

HORARIOPARTIDOSTV
18:00CRB vs Porto BA
19:30Figueirense vs AzurizSporTV, Premiere, Zapping

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

Sandra Morales
