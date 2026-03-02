Alianza Atlético se enfrentará a Deportivo Garcilaso el 3 de marzo de 2026 en la fase previa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Mansiche de Trujillo. Por lo tanto, descubre aquí a qué hora y dónde ver en VIVO el enfrentamiento entre los clubes peruanos.

¿Cuándo juega Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso?

El duelo entre Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso en la fase preliminar previa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo el 3 de marzo.

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso?

Repasa los horarios y canales para ver el enfrentamiento entre Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso, según tu país de residencia.

Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 22:00 p.m.

Argentina, Chile, Päraguay, Uruguay y Brasil: 23:00 p.m.

México: 22:00 p.m.

Estados Unidos: 21:00 p.m. (Miami y Nueva York) y 18:00 p.m. (Los Ángeles)

España: 03:00 a.m. (04 de marzo)

Deportivo Garcilaso llega al duelo ante Alianza Atlético luego de perder 3-2 ante Cienciano por Liga 1.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso?

En Perú, Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por la Copa Sudamericana 2026 será transmitido por ESPN 2 en televisión y por Disney+ de forma online.

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: previa del partido

Alianza Atlético se medirá con Deportivo Garcilaso desde el Estadio Mansiche de Trujillo en un duelo único que definirá al club que participará en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Alianza Atlético empató 0-0 ante ADT en la previa al duelo contra Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana.

Previo a este encuentro, ambos equipos llegan uno mejor que otro en la Liga 1, pero quien no ha conseguido 3 empates y 1 derrota en el inicio del campeonato es el equipo de Sullana, y por otro lado, el cuadro del Cusco tampoco está tan lejos de estos resultados, ya que tiene 2 derrotas, 2 empates y 1 victoria.

Por ello, quien tiene mejores estadísticas por encima del otro es Alianza Atlético; sin embargo, todo dependerá de los 90 minutos que se jugarán lejos de cada localidad y así alcanzar un cupo en la Sudamericana 2026.