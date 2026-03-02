Carlos Zambrano puede dar el batacazo firmando por histórico club de la Liga 1 2026

Carlos Zambrano salió de Alianza Lima en plena temporada 2026 tras estar envuelto en un caso de denuncia por presunto abuso carnal y acto de indisciplina. Sin embargo, ahora, a 5 fechas disputadas del Torneo Apertura, se reveló que el 'Kaiser' podría firmar por un club histórico de la Liga 1: Estamos hablando del Sport Boys.

Carlos Zambrano cerca de fichar por histórico club de la Liga 1 2026

Según la información proporcionada por el periodista Carlos Hernández, Zambrano tiene grandes posibilidades de firmar con Boys para continuar en la temporada 2026 después de su salida de Alianza.

El comunicador explicó que el 'Kaiser' llegaría a la escuadra del Callao porque existe actualmente una conversación seria y avanzada para concretar su fichaje.

Carlos Zambrano puede fichar por Sport Boys para continuar su carrera luego de salir de Alianza Lima.

Sin embargo, para que esto se concrete, Carlos Zambrano debe resolver de forma inmediata su tema judicial con la fiscalía de Uruguay tras estar envuelto en un presunto abuso carnal a una mujer argentina en un hotel del país uruguayo.

"Carlos Zambrano tiene serias posibilidades de jugar en Sport Boys. Las conversaciones están avanzando. Eso sí, la condición es que primero resuelva su tema judicial", afirmó el periodista.

Carlos Zambrano dejó Alianza Lima tras denuncia y acto de indisciplina

La carrera de Zambrano se vio empañada luego de que una mujer argentina de 22 años lo denunciara por presunto abuso carnal cuando el futbolista participaba en la Serie Río de La Plata en Uruguay. Posteriormente, Alianza tomó la drástica decisión de rescindir su contrato debido a un acto de indisciplina al permitir el ingreso de mujeres a un hotel de concentración.

Con el 'Kaiser' también se fueron sus compañeros Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes solo uno ha oficializado un club. Sergio Peña es el volante peruano que, tras dejar el cuadro blanquiazul, fichó por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía. Al momento, se esperan noticias sobre los dos defensores y sus nuevos equipos.