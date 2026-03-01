¿Alianza o Universitario? Vidal reveló en qué club peruano le hubiese gustado jugar: "Campeones"

Arturo Vidal es uno de los futbolistas más históricos de la selección chilena y en una reciente entrevista con el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola llamado 'Enfocados', reveló si le hubiera gustado jugar en Alianza Lima o Universitario de Deportes, ambos clásicos rivales del fútbol peruano.

En conversación con el programa 'Enfocados' de Farfán, Vidal fue consultado directamente sobre qué camiseta peruana le hubiera gustado vestir. En su respuesta, el 'King' manifestó que no cabe duda de que habría sido muy bonito haber vestido los colores de Alianza.

Asimismo, manifestó que le desea mucha suerte al cuadro blanquiazul dirigido por Pablo Guede, ya que su amigo Esteban Pavez se encuentra jugando en el Estadio Alejandro Villanueva.

Video: Enfocados

"Me hubiera encantado jugar en Alianza Lima. Muchas gracias, se les quiere mucho. Les deseo mucha suerte a Alianza Lima, tengo un hermano que se fue para allá que es Pavez, ojalá le vaya muy bien y puedan ser campeones en este año", afirmó.

Además, Arturo Vidal espera que Alianza Lima pueda coronarse campeón de la Liga 1 2026 bajo el liderazgo de Guede y la jerarquía del volante chileno Pavez.

Arturo Vidal es una leyenda del fútbol chileno

Vidal es un futbolista que perteneció a la 'Generación Dorada' de la selección chilena y que junto a sus compañeros consiguió ganar las dos primeras Copas América en 2015 y 2016.

Asimismo, debido a su gran rendimiento como volante logró ganar títulos en Alemania, Italia y España junto a Bayer Múnich, Juventus e Inter y Barcelona, respectivamente.

Actualmente, a sus 38 años de edad, juega en Colo Colo, club donde es un ídolo nacional por haber conseguido títulos y ser uno de los más relevantes en el fútbol chileno.