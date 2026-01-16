0

Vidal no se midió y dejó picante comentario previo al partido ante Alianza Lima: "Mucha rabia"

El histórico futbolista chileno, Arturo Vidal lanzó una rotunda frase a poco del compromiso amistoso entre Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026.

Solange Banchon
Arturo Vidal se pronunció tras el duelo ante Olimpia por la Serie Río de la Plata 2026
Arturo Vidal se pronunció tras el duelo ante Olimpia por la Serie Río de la Plata 2026 | Colo Colo/Composición: Líbero
Con la presencia de Arturo Vidal, Colo Colo no pasó del empate 0-0 ante Olimpia en el tiempo reglamentario por la Serie Río de la Plata 2026 desde Montevideo. Tras el resultado, el 'Cacique' tuvo que disputar la tanda de los penales donde el 'King' pudo convertir desde los doce pasos. Por su parte, en el post encuentro, el volante habló categóricamente. ¿Mencionó a Alianza Lima?

Arturo Vidal se pronunció previo al partido ante Alianza Lima

A través de una reciente entrevista para ESPN Chile, el experimentado mediocampista resaltó el esfuerzo de sus compañeros para vencer al 'Rey de Copas', asimismo aseguró que el principal objetivo es que todos los nuevos fichajes puedan consolidarse cuanto antes para pelear por el título de la Liga de Primera 2026.

"Hay que seguir trabajando, lo importante es que lleguen, se adapten muy rápido, Matías, Sosa y alguno más que si se agrega va a ser importante, pero creo que el equipo este año lo va a hacer muy bien porque se está trabajando bien y estamos con mucha rabia, así que esperamos que este año se den las cosas", agregó.

En esa misma línea, el pivote de 38 años dejó en claro que todo el plantel está mentalizado en ser protagonistas el 2026, donde no tendrán ningún margen de error ante grandes rivales.

"Tenemos esta semana para seguir preparándonos, tenemos partidos también con equipos muy buenos, así que esperamos prepararnos de la mejor forma para tener un año muy bueno. Ya que tenemos solo el campeonato, no tenemos ni un campeonato internacional, hay que prepararse de la mejor forma para poder ganar todo", sentenció.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

