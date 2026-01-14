- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Racing vs Barcelona
- Olimpia vs Colo Colo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima y el fichaje que realizará para su séptimo cupo de extranjero este 2026
¡Batacazo! Alianza Lima apunta a realizar una nueva contratación para ocupar su séptimo cupo de extranjero, tras la aprobación de la Federación Peruana de Fútbol.
Alianza Lima ya pasó la página tras la derrota contra Unión de Santa Fe por la Serie Río de la Plata 2026. Los blanquiazules saben que tendrán que recuperarse cuando enfrenten a Colo Colo en su último partido del torneo llevado a cabo en Uruguay. Sin embargo, en medio del mercado de pases, la directiva apuntaría a realizar un nuevo fichaje extranjero.
PUEDES VER: Mr. Peet apuntó contra 2 jugadores de Alianza Lima tras perder ante Unión: "Una cosa increíble"
Alianza Lima y el fichaje que realizará para su séptimo cupo extranjero
De acuerdo a la información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, los victorianos tendrían contemplado contratar a un volante de marca para reforzar el mediocampo del equipo con miras a la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.
"En Alianza Lima están a la espera de la documentación oficial del séptimo cupo extranjero. Una de las posiciones que se buscaría reforzar es la del ancla. A esperar", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Alianza Lima apunta a un nuevo fichaje extranjero para el 2026
Hay que recordar que, hace algunos días la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio el visto bueno para que los clubes de la Liga 1 puedan reforzarse con hasta 7 jugadores foráneos esta temporada 2026. Le medida fue aprobada en un reciente directorio del organismo rector del fútbol peruano, según había señalado la periodista Andrea Closa en el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP Deportes.
Actualmente, Alianza Lima cuenta con seis futbolistas de nacionalidad extranjera en su plantilla, siendo el más reciente el uruguayo Mateo Antoni, quien fichó por el cuadro íntimo procedente de Argentinos Jrs. De otro lado, los blanquiazules también tienen en su plantel a Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Alan Cantero y Federico Girotti.
Por su parte, con las nuevas incorporaciones, incluido el lateral peruano Luis Advíncula, el 'equipo del pueblo' también logró aumentar su valor, llegando a un aproximado de 15,68 millones de euros, por encima de Universitario y Sporting Cristal.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90