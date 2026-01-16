0

Sudamericano de Clubes de Vóley: grupos confirmados de Alianza Lima, San Martín y Regatas

Lima albergará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, donde Alianza Lima, Regatas y San Martín representarán al Perú en un torneo de alta exigencia continental.

    Shirley Marcelo
    Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.
    Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. | FPV
    COMPARTIR

    Lima volverá a ser el epicentro del vóley cuando, del 18 al 22 de febrero, se dispute el Sudamericano de Clubes 2026. El certamen reunirá a los principales equipos del continente y contará con una fuerte presencia nacional, ya que Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas representarán al Perú en busca de protagonismo internacional.

    Segunda fecha de la fase 2 en la Liga Peruana de Vóley.

    PUEDES VER: Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: partidos de fecha 2 en la segunda etapa

    El sorteo del torneo dejó un escenario exigente para los clubes locales, especialmente por el cruce anticipado entre elencos peruanos. Alianza Lima, ubicado como cabeza de serie, compartirá su camino inicial con la Universidad San Martín, en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. A ellos se suma Banco República de Uruguay, que hará su estreno en esta competencia.

    Sudamericano de Clubes de Vóley: grupos definidos

    Grupo A:

    • Alianza Lima (PER)
    • U. San Martín (PER)
    • Banco República (URU).

    GRUPO B:

    • Osasco (BRA)
    • Boston College (CHI)
    • Olympic (BOL).

    GRUPO C:

    • Sesi Bauru (BRA)
    • Regatas Lima (PER)
    • Club UVIV (ECU).

    Por su parte, Regatas Lima afrontará un reto de alto nivel en el grupo C, donde deberá medirse ante el poderoso Sesi Bauru, vigente subcampeón brasileño, además del Club de Alto Rendimiento de Ecuador. Un grupo que exigirá máxima concentración desde el primer partido.

    Mientras que el grupo B, se encuentra Osasco de Brasil, Boston College de Chile y Olympic de Bolivia.

    ¿Cuándo empieza el Sudamericano de Clubes de Vóley?

    De acuerdo a lo señalado por la Federación Peruana de Vóley, el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 se desarrollará desde el domingo 18 hasta el jueves 22 de enero. Serán cinco días de competencia en los que la afición peruana confía en ver a un representante nacional consagrarse a nivel internacional.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Shirley Marcelo
    AUTOR: Shirley Marcelo

    Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

    Lo más visto

    1. Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: partidos de fecha 2 en la segunda etapa

    2. Sudamericano de Clubes de Vóley: grupos confirmados de Alianza Lima, San Martín y Regatas

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano