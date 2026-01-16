Lima volverá a ser el epicentro del vóley cuando, del 18 al 22 de febrero, se dispute el Sudamericano de Clubes 2026. El certamen reunirá a los principales equipos del continente y contará con una fuerte presencia nacional, ya que Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas representarán al Perú en busca de protagonismo internacional.

El sorteo del torneo dejó un escenario exigente para los clubes locales, especialmente por el cruce anticipado entre elencos peruanos. Alianza Lima, ubicado como cabeza de serie, compartirá su camino inicial con la Universidad San Martín, en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. A ellos se suma Banco República de Uruguay, que hará su estreno en esta competencia.

Sudamericano de Clubes de Vóley: grupos definidos

Grupo A:

Alianza Lima (PER)

U. San Martín (PER)

Banco República (URU).

GRUPO B:

Osasco (BRA)

Boston College (CHI)

Olympic (BOL).

GRUPO C:

Sesi Bauru (BRA)

Regatas Lima (PER)

Club UVIV (ECU).

Por su parte, Regatas Lima afrontará un reto de alto nivel en el grupo C, donde deberá medirse ante el poderoso Sesi Bauru, vigente subcampeón brasileño, además del Club de Alto Rendimiento de Ecuador. Un grupo que exigirá máxima concentración desde el primer partido.

Mientras que el grupo B, se encuentra Osasco de Brasil, Boston College de Chile y Olympic de Bolivia.

¿Cuándo empieza el Sudamericano de Clubes de Vóley?

De acuerdo a lo señalado por la Federación Peruana de Vóley, el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 se desarrollará desde el domingo 18 hasta el jueves 22 de enero. Serán cinco días de competencia en los que la afición peruana confía en ver a un representante nacional consagrarse a nivel internacional.