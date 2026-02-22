0
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Vóley

Ignacio Buse perdió ante Tabilo en Brasil: ¿cuándo vuelve a jugar el tenista peruano?

La última semana de Ignacio Buse ha sido de ensueño para su carrera y aunque no consiguió su pase a la final, en los próximos días volverá a la acción.

    Jasmin Huaman
    Ignacio Buse jugará en ATP de Chile tras perder en el Río Open.
    Ignacio Buse jugará en ATP de Chile tras perder en el Río Open. | Foto: Composición Líbero
    Ignacio Buse tuvo un inicio de temporada magnífico y aunque no pudo conseguir su pase a la final, el tenista peruano escaló posiciones en el ranking y aseguró su participación en el Roland Garros y Wimbledon. Antes de estos dos grandes torneos, se podrá ver nuevamente en un partido importantes para continuar con este buen momento.

    Perú enfrentará a Paraguay por la Copa Davis

    PUEDES VER: Perú vs. Paraguay por la Copa Davis: fechas y dónde se jugará la llave por el Grupo Mundial I

    Luego de dejar su huella en el Río Open 2026 al dejar en camino a dos brasileños y al italiano Matteo Berrettini, Ignacio Buse se mantiene firme en la búsqueda por seguir coleccionando victorias para enmarcar este año como uno de los mejores de su carrera. El tenista de 21 años estará compitiendo en Chile en los próximos días.

    Ignacio Buse competirá en el ATP Santiago

    El partido entre Ignacio Buse y Alejandro Tabilo fue el primero que se jugó este domingo 22 de febrero tras haberse suspendido el día anterior por la lluvia. El peruano perdió por doble 6-3 y esto también fue en gran parte por el enorme calor que hacía en Río de Janeiro, lo que obligó a suspender el siguiente partido entre Etcheverry y Kopriva.

    Buse sufrió un fuerte golpe de calor y durante el partido se vio al cuerpo médico atenderlo para medir su presión. Sin embargo, esto no es una excusa, ya que ambos jugaron en las mismas condiciones, pero sin lugar a duda esto influyó en el juego del peruano.

    Ignacio Buse sufrió golpe de calor.

    ¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse?

    Ignacio Buse vuelve a jugar el martes 24 de febrero ante el argentino Thiago Agustín Tirante por el ATP Santiago desde las 8:00 a.m. en Perú. La buena noticia para el equipo de Buse es que este torneo también se jugará en arcilla, la especialidad del peruano y podría seguir sumando más victorias. Cabe resaltar que el joven tenista también estará jugando la modalidad de dobles en Chile.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

