Ignacio Buse perdió ante Tabilo en Brasil: ¿cuándo vuelve a jugar el tenista peruano?

Ignacio Buse tuvo un inicio de temporada magnífico y aunque no pudo conseguir su pase a la final, el tenista peruano escaló posiciones en el ranking y aseguró su participación en el Roland Garros y Wimbledon. Antes de estos dos grandes torneos, se podrá ver nuevamente en un partido importantes para continuar con este buen momento.

Luego de dejar su huella en el Río Open 2026 al dejar en camino a dos brasileños y al italiano Matteo Berrettini, Ignacio Buse se mantiene firme en la búsqueda por seguir coleccionando victorias para enmarcar este año como uno de los mejores de su carrera. El tenista de 21 años estará compitiendo en Chile en los próximos días.

Ignacio Buse competirá en el ATP Santiago

El partido entre Ignacio Buse y Alejandro Tabilo fue el primero que se jugó este domingo 22 de febrero tras haberse suspendido el día anterior por la lluvia. El peruano perdió por doble 6-3 y esto también fue en gran parte por el enorme calor que hacía en Río de Janeiro, lo que obligó a suspender el siguiente partido entre Etcheverry y Kopriva.

Buse sufrió un fuerte golpe de calor y durante el partido se vio al cuerpo médico atenderlo para medir su presión. Sin embargo, esto no es una excusa, ya que ambos jugaron en las mismas condiciones, pero sin lugar a duda esto influyó en el juego del peruano.

Ignacio Buse sufrió golpe de calor.

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse?

Ignacio Buse vuelve a jugar el martes 24 de febrero ante el argentino Thiago Agustín Tirante por el ATP Santiago desde las 8:00 a.m. en Perú. La buena noticia para el equipo de Buse es que este torneo también se jugará en arcilla, la especialidad del peruano y podría seguir sumando más victorias. Cabe resaltar que el joven tenista también estará jugando la modalidad de dobles en Chile.