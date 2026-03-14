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Prensa argentina se rindió en elogios ante fichaje de Universitario para la Liga 1: "Muy bueno"
Universitario busca levantar el título a final de temporada, por lo que concretó una nueva incorporación que acaba de recibir grandes elogios por parte de la prensa argentina.
Universitario está enfocado en poder mejorar su rendimiento en esta temporada y salir campeón a final de año en la Liga 1. Por ello, concretaron el fichaje de un nuevo jugador para poder aumentar sus opciones. Precisamente, la prensa argentina reaccionó a esta incorporación y no dudaron en llenarlo de halagos.
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Universitario está enfocado en poder conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 y darle una gran alegría a su hinchada. Por ello, concretaron la llegada de Bryan Reyna para darle dinamismo a su delantera.
Prensa argentina se rindió en elogios ante Bryan Reyna tras fichar con Universitario
El medio 'ESPN Argentina' analizó la actualidad del extremo nacional tras su llegada a la escuadra merengue y no dudó en señalar las grandes cualidades que puede aportar dentro del esquema del DT Javier Rabanal. Ante ello, lo catalogaron como un jugador muy talentoso.
Bryan Reyna fue halago por ESPN Argentina tras fichar por Universitario
“Un atacante veloz, potente, desequilibrante y muy bueno en el uno contra uno, letal con espacios y capaz de detectar los espacios que le brinde una referencia ofensiva”, remarcaron en su publicación
Además, indicaron que puede actuar en diversas posiciones en ataque dentro del esquema 3-5-2 que plantea la ‘U’, pues puede ocupar un puesto de segundo delantero o como extremo, apelando a su velocidad.
Sin embargo, en otra parte de su publicación, 'ESPN de Argentina' también recalcó que el ‘Picante’ no llega en un gran momento, pues su paso por Belgrano no fue trascendente. De esta forma, buscará mejorar su rendimiento en las filas de Universitario, club de sus amores.
Valor de mercado de Bryan Reyna
En la actualidad, Bryan Reyna ha visto una reducción en su valor de mercado, esto tras no ser considerado en las filas de Belgrano. El atacante nacional está cotizado en un millón de dólares, según reveló Transfermarkt.
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