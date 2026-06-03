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¿A qué hora juega España vs Irak por amistoso de fecha FIFA y dónde ver el partido?

España e Irak se enfrentarán este jueves 4 de junio en un amistoso que forma parte de la fecha FIFA, preparándose para el Mundial 2026.

Antonio Vidal
España se enfrentará a Irak por amistoso fecha FIFA. Foto: composición Líbero /IG
España se enfrentará a Irak por amistoso fecha FIFA. Foto: composición Líbero /IG
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España e Irak se enfrentarán este jueves 4 de junio en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA, que servirá como preparación para el Mundial 2026, cuya disputa está cada vez más cerca. En ese contexto, la selección española, que busca quitarle el título mundial a Argentina, aprovechará este compromiso para afinar detalles y corregir aspectos de su esquema de juego.

La 'Roja' se medirá ante Irak, selección que actualmente ocupa el puesto 57 del ranking mundial, antes de lo que será su enfrentamiento contra Perú. Cabe señalar que el equipo dirigido por Luis de la Fuente no podrá contar con Lamine Yamal, quien se encuentra lesionado y no estará disponible para este encuentro.

Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este miércoles 3 de junio.

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¿A qué hora juega España vs Irak?

El partido entre España e Irak se podrá seguir desde las 2.00 p. m. en territorio peruano, pero Líbero te trae la programación para otros países por si te encuentras fuera.

  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Chile, Paraguay: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.

¿Cómo ver España vs Irak?

En Perú, este encuentro se podrá seguir por la señal de Disney+, mientras que en España será transmitido por RTVE La 1, Movistar+ y RTVE Play.

Alineación de España: el posible once

  • Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Torres, Pino, Baena, Oyarzabal

Alineación de Irak: el posible once

  • Talib, Saadoon, Tahseen, Hashem, Yahya, Iqbal, Sher, Qasem, Yousif, Farji, Meme
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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