España vs. Irak EN VIVO por amistoso internacional: cuándo juega, horario, canal y pronóstico

Llegó el momento de ver a una de las candidatas a llevarse la Copa del Mundo 2026: la selección de España. El cuadro dirigido por Luis de la Fuente recibe a Irak por un amistoso internacional, en busca de una victoria que lo motive de cara al magno certamen de la FIFA. Este encuentro se programó para el jueves 4 de junio a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España), con transmisión de Disney Plus para Latinoamérica.

El combinado de 'La Furia Roja' pactó dos amistosos de preparación para el Mundial 2026 ante Irak y Perú. El primer reto será frente a la escuadra iraquí, que también llegó a la Copa del Mundo a través del repechaje. Superó al conjunto sudamericano de Bolivia y aseguró su presencia en la máxima cita del fútbol de este año.

En el caso de España, logró con anticipación su clasificación a la Copa del Mundo, pero aún se recuerda la final ante Portugal en la UEFA Nations League, en la que los lusos lo superaron para lamento de los españoles. Pese a ello, el equipo está lleno de confianza y con los jugadores en su máximo nivel para dar todo por su país.

Los jugadores que estarán ausentes en España para este compromiso en La Coruña son Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino. Cada uno de ellos está en proceso de recuperación tras una larga lesión, por lo que Luis de la Fuente los reservará para que lleguen en óptimas condiciones al estreno del Mundial.

España anuncia sus amistosos previo a su debut en el Mundial 2026.

¿Cuándo juega España vs Irak?

El partido entre España vs Irak por un amistoso internacional se juega el jueves 4 de junio en el Estadio Municipal de Riazor de La Coruña. Ambos elencos se alistan para lo que será el Mundial 2026, por lo que millones de hinchas esperan con ansias estos 90 minutos para conocer el presente de cada escuadra.

¿A qué hora juega España vs Irak?

El duelo entre españoles e iraquíes inicia a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 15.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 16.00 horas

España: 21.00 horas

¿Dónde ver España vs Irak?

La transmisión del partido entre España vs Irak se verá por la señal en vivo de Disney Plus para toda Latinoamérica. Podrás sintonizarlo a través de tu PC, SmarTV y teléfono móvil. Asimismo, en territorio español los canales oficiales son TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play.

Canales de transmisión para ver España vs Irak

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: Disney Plus Premium

Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium Brazil, Sky+, Vivo Play

España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play

Estados Unidos: fuboTV, ViX, Fubo Sports Network 4

España vs Irak: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, España se perfila como favorita para llevarse la victoria ante Irak en este amistoso internacional de fecha FIFA. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS ESPAÑA EMPATE IRAK Betsson 1.04 13.00 50.00 Betano 1.06 11.25 50.00 Bet365 1.05 15.00 29.00 1XBet 1.03 33.00 65.00 Doradobet 1.05 11.00 36.00

Posibles alineaciones de España vs Irak

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Yeremy Pino, Mikel Oyarzábal, Álex Baena.

Irak: Jalal Hassan; Munaf Younis, Rebin Sulaka, Zaid Tahsin, Frans Putros; Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari; Ali Jassim, Youssef Amyn, Merchas Doski; Aymen Hussein.