Perú vs. España por amistoso internacional: fecha, hora, dónde ver y cuándo juegan

La selección peruana se alista para disputar dos amistosos en esta fecha FIFA. Su primer rival será Haití, pero el duelo más esperado por los hinchas es el que sostendrá ante España, campeón de Europa y candidato a llevarse el título del Mundial 2026. Conoce todos los detalles de este encuentro entre la Bicolor y la Furia Roja.

¿Cuándo juega Perú vs España?

El partido amistoso entre Perú y España se jugará el próximo lunes 8 de junio del 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en México.

¿A qué hora juega Perú vs España?

Perú, Colombia y Ecuador: 21.00 horas

Bolivia y Venezuela: 22.00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23.00 horas

México: 20.00 horas

Estados Unidos: 22.00 horas (Miami y Nueva York) y 19.00 horas (Los Ángeles)

España: 4.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Perú vs España?

Para seguir en vivo el amistoso entre Perú y España, hay varias opciones en territorio nacional. Si buscas señal abierta, la transmisión oficial estará a cargo de América TV (canal 4) y ATV (canal 9). Por otro lado, si prefieres sintonizarlo por televisión por cable o vía streaming, podrás hacerlo a través de Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD) y su aplicación oficial.

Perú vs España por amistoso internacional

La selección peruana afrontará un exigente desafío internacional cuando se mida ante España este lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. Para la Bicolor, este compromiso representa una oportunidad para medir su nivel competitivo frente a una potencia europea, mientras que para el combinado de Luis de la Fuente será el examen final antes de encarar su debut en la cita mundialista frente a Cabo Verde.

El historial de enfrentamientos favorece a la escuadra europea con tres victorias sobre el conjunto incaico. No obstante, la principal novedad en la previa es la baja confirmada del atacante Lamine Yamal por una lesión muscular. El cotejo está programado para las 9.00 p. m. (hora peruana) y los hinchas nacionales podrán seguir todas las acciones de este esperado enfrentamiento.

Perú jugando ante España en el 2004

El historial oficial entre ambas selecciones muestra un dominio europeo que la Blanquirroja buscará romper. Perú y España se han enfrentado en tres oportunidades previas, todas con victorias para la Roja: el primer cruce data de 1960 (3-1), seguido por dos ajustados amistosos en 2004 y 2008 que terminaron con el mismo marcador de 2-1 en contra del equipo nacional.