Cambios drásticos: las 7 nuevas reglas que implementará la FIFA para el Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no solo será histórico por sus 48 selecciones, sino también por convertirse en el laboratorio de una revolución reglamentaria. En una coordinación sin precedentes, la FIFA y la International Football Association Board (IFAB) tienen lista una serie de modificaciones al reglamento del juego. El objetivo es erradicar la pérdida de tiempo, agilizar la dinámica de los partidos y devolver el espectáculo a los aficionados.

La paciencia con la especulación y las estrategias para congelar el cronómetro llegó a su fin en los despachos de Zúrich. Las nuevas directrices apuntan directamente a castigar con severidad las reanudaciones tardías y a transformar jugadas cotidianas de reinicio en situaciones de alto riesgo para el equipo infractor. Con castigos que van desde perder la posesión hasta otorgar un tiro de esquina en contra, el margen de error para los futbolistas se reducirá a cero.

Asimismo, la disciplina y el respeto dentro del terreno de juego recibirán un ajuste severo. La FIFA busca terminar con las clásicas escenas de tumultos en las que los futbolistas se cubren el rostro para evitar el detector de labios de las cámaras, así como con los desplantes de abandonar la cancha por berrinche. Las sanciones disciplinarias en este apartado serán inmediatas y drásticas, y otorgarán mayor autoridad a los jueces para mantener el orden.

Finalmente, el trámite de las sustituciones y la atención a futbolistas lesionados sufrirán un vuelco importante para evitar simulaciones y cortes deliberados en el ritmo del encuentro. Este nuevo ecosistema arbitral promete cambiar por completo la planificación de los directores técnicos y el comportamiento de los protagonistas en la cancha. A continuación, repasamos en detalle cuáles son estas modificaciones que prometen revolucionar el fútbol.

Las 7 nuevas reglas que implementará la FIFA en el Mundial 2026

Si el jugador no realiza el saque de banda en cinco segundos, el saque de banda será concedido al equipo rival.

En los saques de puerta, la cuenta se reduce a cinco segundos. Si el saque de puerta no se ejecuta dentro de ese tiempo, se concederá un saque de esquina al equipo contrario.

Cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento podrá recibir de inmediato la tarjeta roja.

El árbitro también podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta. Un equipo que provoque la suspensión de un partido perderá, en principio, dicho partido por incomparecencia.

Los jugadores sustituidos deben abandonar el terreno de juego en un máximo de 10 segundos. Si no lo hacen, el sustituto solo podrá entrar en la siguiente interrupción del juego.

Cuando un jugador lesionado recibe atención médica en el terreno de juego por parte del médico o fisioterapeuta, deberá abandonar el campo y permanecer fuera durante un minuto antes de poder volver a entrar.

El VAR podrá recomendar una revisión al árbitro de campo cuando una tarjeta roja directa resulte de una decisión incorrecta en lo relativo a la segunda amarilla, cuando exista un caso de identidad equivocada y cuando se conceda incorrectamente un córner.

Tiempo de rehidratación

Cuando las condiciones lo requieran, habrá pausas de hidratación. Normalmente ocurrirán en torno al minuto 22 de cada parte, pero pueden adaptarse a las circunstancias.



