Gianluca Lapadula apunta a ser flamante fichaje de campeón italiano: "Está cobrando fuerza"

Gianluca Lapadula terminó la temporada 2025-2026 con el descenso a la Serie C junto a Spezia. Tras ello, su contrato con el club italiano finalizará a fines de junio de este año, por lo que el delantero peruano analiza propuestas de cara a la próxima campaña. Desde Italia revelaron que un campeón de ese país ve con buenos ojos su fichaje y avanza con fuerza su traspaso.

Campeón italiano apunta a Gianluca Lapadula como su flamante fichaje

El portal 'Citta Della Spezia', de Italia, informó que Lapadula podría volver a Pescara para jugar en la Serie C, ya que los rumores indican que el club desea ficharlo para lograr el regreso a la segunda división.

Asimismo, dicho medio confirmó que el delantero peruano no desea volver al Perú, por lo que tiene en mente mantenerse en el fútbol italiano y una de sus grandes opciones, tras acabar su contrato con Spezia, es el equipo del Delfín Gigante.

Gianluca Lapadula cerca de regresar a Pescara, según medio de Italia

"Un traspaso a la Serie C también está cobrando fuerza, y se rumorea que el Pescara está considerando el regreso del delantero, la estrella de la memorable racha que culminó con el ascenso a la Serie A. . Fue en el estadio Adriatico donde Lapadula disputó su último partido con el Spezia: tras el encuentro, mientras Hristov y varios compañeros abandonaban el terreno de juego decepcionados, el delantero se despidió de todo el estadio de Abruzzo, que le rindió homenaje con una prolongada ovación, diez años después de aquella extraordinaria temporada. También compartió numerosos abrazos con quienes conoció durante esa aventura, incluyendo a la mascota Ciuffo, un delfín gigante con el que Lapadula se acercó a los aficionados del Pescara, poco después de lo cual causaría pánico a las afueras del estadio Adriatico", se lee en el medio de comunicación.

Por otro lado, Citta Della Spezia explicó que una de las principales condiciones que plantea Gianluca Lapadula para fichar por un club de ascenso es ser considerado un jugador clave, por lo que su futuro podría resolverse en los próximos días, antes del cierre del mercado de fichajes.

"Lapadula no parece conformarse. Busca un proyecto que lo coloque en el centro del equipo y le permita ser un jugador clave, incluso fuera de la Serie B. Las próximas semanas revelarán qué oportunidades se materializarán, pero la posibilidad de que juegue contra el Spezia en la próxima temporada de la Serie C sigue estando muy lejos de ser remota", finalizaron.

Clubes de Gianluca Lapadula