Gianluca Lapadula puede dar el batacazo y llegar a histórico de Liga 1, según portal internacional

¡Sorpresa en el mercado! Gianluca Lapadula perdió la categoría con el Spezia y suena con fuerza para dejar el fútbol italiano. En medio de ello, el delantero nacional fue vinculado como posible fichaje de un club grande de la Liga 1, según informó un reconocido portal internacional.

Gianluca Lapadula puede llegar a histórico de Liga 1, según portal internacional

Gianluca Lapadula no ha tenido la mejor temporada, luego de haberse perdido varios partidos de la Serie B de Italia. Recientemente, se informó que el delantero dejaría las filas del Spezia y, ahora, el portal internacional Transfermarkt señaló que Alianza Lima está interesado en sus servicios.

En el apartado de rumores, se indicó que el conjunto blanquiazul figura entre los equipos interesados en incorporar al ‘Bambino’ para reforzar su ataque y acercarse al título nacional. Especialmente, si se considera que a finales de junio finalizará su contrato con el club y quedará como agente libre.

Gianluca Lapadula puede llegar a Alianza Lima, según Transfermarkt

Cabe precisar que, por ahora, el citado portal internacional no ha comunicado ningún contacto formal ni el inicio de conversaciones entre Alianza Lima y el delantero italo-peruano para cerrar la operación, aunque estas podrían ponerse en marcha más adelante.

Números de Gianluca Lapadula en esta temporada

En la temporada más reciente, Gianluca Lapadula llegó a jugar 19 encuentros con la camiseta del Spezia, aunque en la mayor parte de ellos fue suplente o incluso quedaba fuera de la nómina de convocados. El ‘Bambino’ acumuló 1040 minutos, en los que anotó seis tantos y repartió dos asistencias.

Valor de mercado de Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula ha atravesado un cuestionado rendimiento en los últimos años, periodo en el que perdió protagonismo en el Spezia. Por ello, Transfermarkt ha reducido considerablemente su valor de mercado hasta los 600 mil euros. Su valor máximo en su carrera fue de ocho millones de euros, cifra que alcanzó en la temporada 2017.