Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO por Torneo Apertura 2026: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Todo listo para el partidazo entre Alianza Lima vs FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos elencos tienen un choque atractivo por el cruce entre los referentes de cada equipo como Paolo Guerrero y Hernán Barcos, por lo que las emociones están garantizadas a lo largo de los 90 minutos de juego. Sigue este encuentro del domingo 31 de mayo a partir de las 13.30 horas locales con la transmisión en exclusiva de L1 MAX.

Alianza Lima llega al cierre del Apertura con el sello de campeón tras lo conseguido en Matute ante Los Chankas. El elenco de Pablo Guede superó con claridad al cuadro de Andahuaylas y logró alzar el primer trofeo, lo que le da confianza de cara a lo que resta de la temporada. Pese a que el equipo puede asumir este partido con algo más de calma por ser el líder absoluto del campeonato, ahora también toma relevancia la Tabla Acumulada, por lo que tratará de vencer a un FC Cajamarca necesitado, complicado en los últimos lugares.

Uno de los artífices del título blanquiazul no estará presente para este compromiso ante los cajamarquinos. Se trata de Pablo Guede, quien tuvo que viajar a Argentina para someterse a una intervención quirúrgica. El estratega argentino venía reprogramando su cita médica, por lo que ahora, tras conseguir el objetivo, recibió la licencia del club para atenderse cuanto antes.

Uno de los duelos más atractivos será el que protagonizarán Hernán Barcos y Paolo Guerrero, quienes comandaron el ataque de Alianza Lima en la edición 2025. El Pirata no tuvo el respaldo de la directiva blanquiazul para seguir en el plantel de La Victoria, por lo que pasó a FC Cajamarca para convertirse en su actual goleador. Ahora se enfrentará a su exequipo con la esperanza de darle los tres puntos en lo que sería su último partido con el cuadro cajamarquino.

FC Cajamarca anuncia partido ante Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

El partido entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Apertura 2026 se jugará este domingo 31 de mayo en el Estadio Héroes de San Ramón. Los blanquiazules llegan con el sello de campeón, mientras que los locales tratarán de sumar tres puntos para no complicarse en los últimos lugares de la tabla.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

Este cotejo entre blanquiazules y cajamarquinos inicia a partir de las 13.30 horas locales (18.30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12.30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 13.30 horas

Venezuela, Bolivia: 14.30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 15.30 horas

España: 20.30 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca se verá por la señal en vivo de L1 MAX a través de los operadores DirecTV, Movistar TV, Best Cable, Claro TV y Win. Asimismo, tienes la opción de seguirlo vía streaming mediante las aplicaciones de DGO y Movistar TV App.

Entradas Alianza Lima vs. FC Cajamarca

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026:

Norte: 80 soles

Sur: 50 soles

Niños (De 2 a 12 años): 40 soles

Entradas para el partido entre FC Cajamarca vs Alianza Lima.

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. FC Cajamarca

Alianza Lima: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Federico Girotti y Eryc Castillo.

FC Cajamarca: Samuel Aspajo, Carlos Gómez, Alexis Rodas, Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco, Carlos Meza, S. Enciso, Hernán Barcos y Sebastien Pineau.

Alianza Lima vs. FC Cajamarca: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Alianza Lima se perfila como favorito para llevarse la victoria ante FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que ofrecen las casas de apuestas a los aficionados: