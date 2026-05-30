Alianza Lima deberá jugar playoffs para salir campeón del Torneo Apertura

Alianza Lima hace poco les dio una enorme alegría a sus hinchas tras llevarse el primer título de la temporada en la Liga 1 2026. No obstante, los aficionados blanquiazules recibieron una mala noticia a nivel institucional, ya que deberán disputar obligatoriamente playoffs para salir campeones del Torneo Apertura.

Para alegría de los íntimos, no nos referimos al plantel masculino, sino al que disputa la Liga Femenina. Resulta que, según el reglamento, independientemente de cómo quede cada club en la tabla de posiciones de la etapa regular, los clubes deberán disputar semifinales y la final para hacerse con el trofeo.

Es decir, así Alianza Lima quede en primer lugar del campeonato, deberá disputar los playoffs para salir campeón del Torneo Apertura. Aunque, de momento, este formato favorece a los blanquiazules, ya que marchan en la cuarta casilla de la clasificación.

Alianza Lima viene de conseguir tres puntos.

Las íntimas acaban de vencer 1-0 a Cristal en casa, con lo que suman un total de 19 unidades y están a 6 puntos de Universitario de Deportes. Por ello, teniendo en cuenta que los seis primeros puestos acceden a la siguiente instancia, las de Matute están cumpliendo el objetivo.

¿Cómo son los playoffs del Torneo Apertura 2026?

El primer y segundo lugar clasifican directamente a las semifinales del Torneo Apertura, mientras que el cuarto enfrenta al quinto y el tercero al sexto en los cuartos de final. El ganador de la primera llave enfrentará a quien acabe como líder de la tabla regular, mientras que el vencedor de la segunda se medirá con el segundo puesto en las semifinales.