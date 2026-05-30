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Universitario mencionó a Alianza Lima en sus redes sociales: ¿Qué pasó?
Universitario causó sorpresa en su hinchada luego de mencionar a Alianza Lima mediante un mensaje en sus redes sociales.
De forma inesperada, Universitario de Deportes mencionó a Alianza Lima en sus redes sociales con un comentario. Esto causó sorpresa en ambas aficiones, ya que estos dos clubes son rivales históricos y protagonizan cada temporada el clásico del fútbol peruano.
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Resulta que, este domingo 31 de mayo se enfrentarán blanquiazules y cremas en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 1 de la Liga 3 2026. Por ello, la 'U' entrenó arduamente y dejó un contundente mensaje respecto a lo que será su debut en la tercera división del balompié nacional, donde buscarán el anhelado ascenso a la Liga 2.
"¡Listos para nuestro debut! Nuestro equipo de Liga 3 completó un entrenamiento más de cara al inicio del torneo", indicó Universitario de Deportes, que colocó la imagen de una flecha y escribió "Alianza Lima", ya que es el club que enfrentarán en su arranque.
Universitario y su mensaje previo al duelo con Alianza Lima.
Vale precisar que este duelo iba a llevarse a cabo inicialmente en el Esther Grande de Bentín, pero a último minuto se decidió que se juegue en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Asimismo, el partido se realizará a puertas cerradas, por lo que no podrá asistir público a las tribunas del recinto deportivo.
Alianza Lima vs. Universitario: horario
El partido entre Alianza Lima y Universitario únicamente cambió de estadio, pero aún se llevará a cabo este domingo 31 de mayo desde las 3.30 p. m. en Perú. En Líbero te brindaremos todos los detalles al respecto.
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