PSG vs. Arsenal por final de Champions League

Carlos Zambrano recibe inesperada noticia de Sport Boys a poco del partido ante C. Unidos

Faltan pocas horas para el partido entre Sport Boys y Comerciantes Unidos, y el experimentado defensor recibió una inesperada noticia que promete dar de qué hablar.

Antonio Vidal
Carlos Zambrano recibió inesperado noticia de Sport Boys. Foto: composición Líbero/ ITEA Sport
¿Una sorpresa para Carlos Zambrano? Se conoció la lista de jugadores que estarán presentes en el partido entre Sport Boys y Comerciantes Unidos. El conjunto rosado busca una victoria en casa que le ayude a sumar puntos para el Torneo Clausura de la Liga 1. En ese contexto, los chalacos dieron a conocer una noticia que ha sorprendido a muchos hinchas rosados.

Se trata de la convocatoria de Luciano Zambrano, hijo del ‘Kaiser’, quien estará presente en el mencionado partido este sábado 30 de mayo. El defensor central, que viene destacando en la Liga 3, ha generado ilusión con su presencia, sobre todo por la posibilidad de jugar en el mismo equipo que su progenitor. Además, Luciano es considerado uno de los centrales con mayor proyección del fútbol peruano.

Convocados de Sport Boys

  • Diego Melián, Steven Rivadeneyra, Oslimg Mora, Carlos Zambrano, Luciano Zambrano, Renzo Alfani, Sebastián Alvarado, Emilio Saba, Mathias Llontop, Federico Illanes, Nicolás Da Campo, Nicolás Paz, Juan David Torres, André Vásquez, Miguel Trauco, Juan Carlos Gonzáles, Carlos López, Luis Urruti, Rolando Díaz, Percy Liza, Luciano Nequecaur.

No obstante, que ambos jueguen dependerá del desarrollo del cotejo, pues Boys necesita sumar puntos importantes para afrontar el Clausura y, por eso, primero apostaría por futbolistas con experiencia.

¿Cuándo juega Sport Boys contra Comerciantes Unidos?

Este encuentro por la fecha 17 del Torneo Apertura se podrá seguir este sábado desde las 5.30 p. m. y será transmitido por la señal de L1 Max.

AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

