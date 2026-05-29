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El sorprendente once que presentará Cuper en el Universitario vs Sport Huancayo

En Universitario no pretenden terminar el Apertura sin reencontrarse con un triunfo en casa, por lo que Héctor Cúper alineará un increíble once ante Sport Huancayo.

Shirley Marcelo
Sorpresivas alineaciones en el Universitario vs Sport Huancayo.
Sorpresivas alineaciones en el Universitario vs Sport Huancayo. | Líbero
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Universitario termina la primera parte de la temporada con un sinsabor tras quedar fuera de la Copa Libertadores y lejos del primer lugar en el Apertura. Sin embargo, la consigna es culminar el torneo con una victoria ante Sport Huancayo en el Estadio Monumental, este sábado 30 de mayo.

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Antes de que la administración y comando técnico tomen decisiones de cara al plantel que buscará el Clausura 2026, Héctor Cúper tendrá la última oportunidad para evaluar a los jugadores que considerará en el resto de la Liga 1. Conoce cuál será la formación que presentará ante el ‘Rojo Matador’.

Posible once de Universitario ante Sport Huancayo

  • Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

El comando técnico de la ‘U’ usaría el once que estuvo presentando en las últimas fechas del Apertura; con el regreso de Miguel Vargas en el arco y escoltado por Caín Fara, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto en la zona defensiva.

Caín Fara es el jugador más regular de Universitario.

Caín Fara es el jugador más regular de Universitario.

Mientras que en la primera línea de volantes estarán Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra y Jairo Concha, las bandas estarán cubiertas por Andy Polo y José Carabalí, para dejar a Edison Flores y Alex Valera en la punta, en busca de los goles.

Posible once de Sport Huancayo ante Universitario

  • Ángel Zamudio; Jeremy Rostaing, Jiimy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Javier Sanguinetti, Isaís Luján, Piero Magallanes; Franco Caballero y Ronal Huaccha.
Piero Magallanes es la figura de Sport Huancayo.

Piero Magallanes es la figura de Sport Huancayo.

Asimismo, el entrenador de Sport Huancayo, Richard Pellejero, también quiere cortar una racha irregular para salir de la zona de descenso en la tabla de posiciones, por lo que apelará a su mejor once, con Piero Magallanes como carta de gol.

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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