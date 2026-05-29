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Guillermo Viscarra ya entrena con otro equipo tras no jugar en Alianza Lima: "Se unió a..."

Guillermo Viscarra se unió a otro equipo luego de haber pasado varios meses sin minutos en Alianza Lima. Revisa a dónde se fue el portero.

Francisco Esteves
Guillermo Viscarra ya entrena con otro equipo.
Guillermo Viscarra ya entrena con otro equipo. | Foto: Alianza Lima - X.
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Una de las grandes sorpresas de esta temporada en Alianza Lima fue que Guillermo Viscarra perdiera la titularidad en el arco, luego de haber sido pieza clave a lo largo del año pasado. El guardameta se lesionó y no volvió a atajar en tienda blanquiazul, ya que Alejandro Duarte se adueñó del puesto. Tras ello, el boliviano decidió unirse a otro equipo y ya se encuentra entrenando.

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Pese a que la campaña anterior 'Billy' deslumbró en la portería, este año padeció una lesión que lo alejó del campo y, posteriormente, fue convocado por Bolivia para disputar amistosos y el repechaje al Mundial 2026, lo que derivó en su suplencia en tienda íntima. Por ello, debido a que Pablo Guede no lo ha tomado en cuenta, ahora está fuera de Perú entrenando con sus compañeros. Esto, de acuerdo con información del periodista Gerson Cuba.

Guillermo Viscarra se unió a los trabajos de la selección boliviana de cara a los amistosos de La Verde en junio, tras recibir permiso de Alianza Lima. No estará este domingo ante FC Cajamarca y, en su lugar, viajaría Ángel de la Cruz”, indicó el mencionado comunicador a través de sus redes sociales. De esta forma, el guardameta blanquiazul viajó para unirse a su selección nacional por la fecha FIFA que se avecina antes del inicio de la Copa del Mundo.

Guillermo Viscarra, Alianza Lima

Guillermo Viscarra se sumó a los trabajos de Bolivia.

Si bien en las últimas semanas se ha mencionado que Guillermo Viscarra está cerca de marcharse de Alianza Lima, lo cierto es que, de momento, no hay mayor información al respecto y no se sabe cuál será su futuro cuando vuelva a abrirse el libro de pases en la Liga 1. Recordemos que 'Billy' es pieza clave para Bolivia, ya que atajó en el partido ante Irán por la repesca continental, el cual lamentablemente perdieron.

Trayectoria de Guillermo Viscarra

Estos fueron sus clubes:

  • EC Vitória
  • Bolívar
  • Oriente Petrolero
  • Hapoel Raanana
  • The Strongest
  • Alianza Lima
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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