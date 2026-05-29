¿Miguel Silveira no va más en Universitario? Se revela verdad de su contrato en 2026

Uno de los jugadores que ha comenzado a sonar con fuerza en el entorno de Universitario de Deportes es Miguel Silveira. El futbolista brasileño ha tratado de tener continuidad en el primer equipo, pero no se ha consolidado del todo ante los dos comandos técnicos que ha tenido en esta temporada: Javier Rabanal y Héctor Cúper. Se ha señalado que tiene opciones de abandonar la institución crema, así como un impedimento para salir por un tema contractual, por lo que acá te revelamos la verdad.

¿Miguel Silveira se va de Universitario de Deportes?

En las últimas horas, se comentó que Miguel Silveira tenía un contrato exclusivo con Universitario de Deportes en el que se indica claramente que no entra en los planes para ser cedido o vendido a algún club a estas alturas de la temporada. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta aclaró esa duda ante las consultas de los hinchas.

Resulta que hay proyección con el fichaje de Miguel Silveira para el plantel merengue, pero eso no descarta una negociación que involucre una salida o un préstamo. No hay exclusividad con el brasileño, ya que tiene un contrato como el de los demás integrantes del plantel de Cúper.

“Otra cosa que tampoco es verdad. Que el contrato de Silveira haga que no sea prestado o oportunidad de préstamo, no es verdad. Tiene contrato ahí como muchos, con sus cosas, pero no es que el contrato hace que el jugador no sea prestado. No es verdad. Como todo contrato, hay penalidades que se pagan y se va“, informó.

(VIDEO: Modo Fútbol)

Siguiendo esa línea, se reveló que Héctor Cúper será la persona que tendrá el 100% de responsabilidad sobre las salidas de los futbolistas del plantel de Universitario con miras al Torneo Clausura 2026. Pese a que se han sondeado nombres de quienes no se mantendrían en el primer equipo, todo ello pasará por la decisión exclusiva del experimentado estratega.