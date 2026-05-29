- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Convocados de la selección peruana
- Programación Liga 1
- Fichajes Vóley
¿Miguel Silveira no va más en Universitario? Se revela verdad de su contrato en 2026
Universitario de Deportes evaluará a sus extranjeros de cara al Torneo Clausura 2026, por lo que se revelaron detalles del contrato del brasileño Miguel Silveira.
Uno de los jugadores que ha comenzado a sonar con fuerza en el entorno de Universitario de Deportes es Miguel Silveira. El futbolista brasileño ha tratado de tener continuidad en el primer equipo, pero no se ha consolidado del todo ante los dos comandos técnicos que ha tenido en esta temporada: Javier Rabanal y Héctor Cúper. Se ha señalado que tiene opciones de abandonar la institución crema, así como un impedimento para salir por un tema contractual, por lo que acá te revelamos la verdad.
PUEDES VER: ¿Martín Pérez Guedes deja Universitario? Revelan la situación que atraviesa: "Todo consumado"
¿Miguel Silveira se va de Universitario de Deportes?
En las últimas horas, se comentó que Miguel Silveira tenía un contrato exclusivo con Universitario de Deportes en el que se indica claramente que no entra en los planes para ser cedido o vendido a algún club a estas alturas de la temporada. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta aclaró esa duda ante las consultas de los hinchas.
Resulta que hay proyección con el fichaje de Miguel Silveira para el plantel merengue, pero eso no descarta una negociación que involucre una salida o un préstamo. No hay exclusividad con el brasileño, ya que tiene un contrato como el de los demás integrantes del plantel de Cúper.
“Otra cosa que tampoco es verdad. Que el contrato de Silveira haga que no sea prestado o oportunidad de préstamo, no es verdad. Tiene contrato ahí como muchos, con sus cosas, pero no es que el contrato hace que el jugador no sea prestado. No es verdad. Como todo contrato, hay penalidades que se pagan y se va“, informó.
(VIDEO: Modo Fútbol)
Siguiendo esa línea, se reveló que Héctor Cúper será la persona que tendrá el 100% de responsabilidad sobre las salidas de los futbolistas del plantel de Universitario con miras al Torneo Clausura 2026. Pese a que se han sondeado nombres de quienes no se mantendrían en el primer equipo, todo ello pasará por la decisión exclusiva del experimentado estratega.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90