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Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 29 de mayo: los resultados del último sorteo y números ganadores

El Sinuano Día y Noche presentará este viernes 29 de mayo una nueva edición, en la que podrás seguir los resultados del sorteo EN VIVO y acceder a más información.

Melanni Miranda
Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 29 de mayo: los resultados del último sorteo y números ganadores.
Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 29 de mayo: los resultados del último sorteo y números ganadores. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche, en su edición de hoy, viernes 29 de mayo del 2026, lanzará un plan de premios con capacidad para cambiar tu vida. ¿Ya adquiriste tu boleto? Si deseas participar, AQUÍ podrás seguir EN VIVO el sorteo para conocer los resultados. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!

Conoce en esta nota los resultados del Sinuano Noche de hoy, 28 de mayo.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 28 de mayo: los resultados del último sorteo y números ganadores

Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 29 de mayo EN VIVO: resultados del último sorteo

10:37
29/5/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 29 de mayo

HOY, viernes 29 de mayo de 2026, se llevará a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche. Puedes consultar los números ganadores, los resultados y los horarios de juego en el enlace proporcionado. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿Cuáles son las loterías de Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Te revelamos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar, según la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: cinco veces el valor de tu apuesta.

¿Dónde ver el sorteo Sinuano?

Para seguir el sorteo en vivo del popular chance colombiano, puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o acceder a la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Ambas opciones te permitirán ver la transmisión en tiempo real.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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