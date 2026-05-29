El Sinuano Día y Noche, en su edición de hoy, viernes 29 de mayo del 2026, lanzará un plan de premios con capacidad para cambiar tu vida. ¿Ya adquiriste tu boleto? Si deseas participar, AQUÍ podrás seguir EN VIVO el sorteo para conocer los resultados. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!

Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 29 de mayo EN VIVO: resultados del último sorteo 10:37 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 29 de mayo HOY, viernes 29 de mayo de 2026, se llevará a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche. Puedes consultar los números ganadores, los resultados y los horarios de juego en el enlace proporcionado. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿Cuáles son las loterías de Colombia?

Lotería de Bogotá

Lotería de Boyacá

Lotería del Cauca

Lotería Cruz Roja

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Huila

Lotería de Manizales

Extra de Colombia

Lotería de Medellín

Lotería del Meta

Lotería del Quindío

Lotería de Risaralda

Lotería de Santander

Lotería del Tolima

Lotería del Valle

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Te revelamos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar, según la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar un número: cinco veces el valor de tu apuesta.

¿Dónde ver el sorteo Sinuano?

Para seguir el sorteo en vivo del popular chance colombiano, puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o acceder a la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Ambas opciones te permitirán ver la transmisión en tiempo real.