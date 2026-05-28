El Sinuano Día y Noche, en su edición de este jueves 28 de mayo del 2026, presentará un atractivo plan de premios que podría transformar tu vida. ¿Ya compraste tu boleto? Si te gustaría ser parte del último sorteo, en este artículo encontrarás toda la información necesaria y podrás seguir el sorteo EN VIVO para conocer los resultados. ¡Te deseamos mucha suerte!

Sinuano Día y Noche hoy, jueves 28 de mayo de 2026 EN VIVO: resultado del último sorteo 10:37 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 28 de mayo El Sinuano Día y Noche, en su edición de hoy, jueves 28 mayo de 2026, presentará un atractivo plan de premios que podría transformar tu vida. ¿Ya compraste tu boleto? Si te gustaría ser parte del último sorteo, en este artículo encontrarás toda la información necesaria y podrás seguir el sorteo EN VIVO para conocer los resultados. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿Cuáles son las loterías de Colombia?

Lotería de Bogotá

Lotería de Boyacá

Lotería del Cauca

Lotería Cruz Roja

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Huila

Lotería de Manizales

Extra de Colombia

Lotería de Medellín

Lotería del Meta

Lotería del Quindío

Lotería de Risaralda

Lotería de Santander

Lotería del Tolima

Lotería del Valle

¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano Día y Noche?

La primera edición, Sinuano Día, se lleva a cabo a las 2.30 p. m. y el Sorteo Noche, a las 10.30 p. m.. No obstante, este último cambia su horario los domingos y feriados, cuando se realiza a las 8.30 p. m.

¿Cómo se logran los premios del sorteo Sinuano Día y Noche?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se dan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de cada nueva edición. Cuantos más aciertos tengas, mayor será tu probabilidad de llevarte el premio.