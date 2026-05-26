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Sinuano Día HOY, martes 26 de mayo EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche regresa con sus nuevas ediciones, que buscarán premiar a los afortunados participantes. ¿Ya tiene su boleto? Accede a los resultados.

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el último del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 26 de mayo y conoce los resultados.
Sigue EN VIVO el último del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 26 de mayo y conoce los resultados. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche regresan HOY, martes 26 de mayo, y miles de participantes esperan ser uno de los afortunados ganadores de las dos ediciones. Por ello, si piensas jugar la lotería colombiana, no te puedes perder toda la información al respecto, como el horario, lista de premios y dónde seguir el sorteo EN VIVO desde Colombia.

Sinuano de hoy, lunes 25 de mayo: revisa lo último de los resultados

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del lunes 25 de mayo de 2026: RESULTADOS del último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, martes 26 de mayo del 2026 EN VIVO: resultados del último sorteo

09:23
26/5/2026

Bienvenidos

HOY, martes 26 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos, son:

  • 2: 420 veces
  • 8: 416
  • 5: 403
  • 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

  • 9: 32 veces
  • 2: 31 veces
  • 3, 1, 5: 27 veces cada uno
  • 6: 24 veces
  • 8: 22 veces
  • 4: 20 veces
  • 7: 19 veces
  • 0: 15 veces

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Los premios del sorteo colombiano se otorgan de acuerdo a la cantidad de aciertos. Revisa la lista completa y conoce cuánto puedes ganar, según los números que coinciden con las balotas:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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