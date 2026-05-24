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Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 24 de mayo EN VIVO: resultados del último sorteo y números ganadores

El Sinuano Día regresa HOY con una emocionante edición, y AQUÍ podrás revisar a qué hora juega, cuáles son las estadísticas y resultados EN VIVO del sorteo.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo del Sinuano Día y Noche del domingo 24 de mayo.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo del Sinuano Día y Noche del domingo 24 de mayo. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 24 de mayo del 2026, ofrece un diverso plan de premios que puede cambiar su vida. ¿Ya adquirió su boleto? Si está pensando en participar del último juego, en esta nota podrá acceder a toda la información y seguir EN VIVO el sorteo para revisar los resultados. ¡Le deseamos mucha suerte!

Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Noche de HOY, sábado 23 de mayo de 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del sábado 23 de mayo: los números ganadores y resultado del último sorteo

Resultados de Sinuano Día y Noche de HOY, 24 de mayo: números ganadores del último sorteo

09:17
24/5/2026

Bienvenidos

Hoy, domingo 24 de mayo de 2026, se llevará a cabo un nuevo sorteo del Sinuano Día y Noche en Colombia. Los interesados pueden consultar los resultados, los números ganadores y los horarios oficiales, así como verificar la validez de sus boletos.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2.30 p. m. y el Sorteo Noche, a las 10.30 p. m.. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8.30 p. m.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de cada edición. Cuantos más aciertos tengas, mayor será tu premio.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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