Sinuano Día de HOY, miércoles 20 de mayo EN VIVO: resultados y números ganadores de la lotería

El Sinuano Día y Noche jugará nuevas ediciones, que emocionan a los participantes en Colombia. ¿Ya adquirió su boleto ganador? En esta nota le brindamos más detalles sobre el juego colombiano que regresa HOY, miércoles 19 de mayo de 2026, además, siga el sorteo EN VIVO con los resultados.

Resultados de Sinuano Día y Noche de HOY, 20 de mayo de 2026, EN VIVO 08:59 Bienvenidos HOY, miércoles 20 de mayo de 2026, se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche. Consulta AQUÍ los números ganadores, los resultados y los horarios de juego. ¡Mucha suerte! También podrás verificar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El sorteo del Sinuano se realiza todos los días y cuenta con dos ediciones diarias. El Sinuano Día se juega a las 2:30 de la tarde, mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10:30 de la noche. Los domingos y feriados, los horarios pueden variar, realizándose el sorteo nocturno alrededor de las 8:30 p. m.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

En el Sinuano Día, las estadísticas señalan que los dígitos que con mayor frecuencia han aparecido en los sorteos incluyen el 1, 7, 2, 4 y 3, con el número 1 encabezando el recuento de apariciones en varias posiciones.

Mientras que el Sinuano Noche, los números que se han repetido con mayor frecuencia en los últimos sorteos incluyen el 7, 2, 0, 9 y 3, siendo el 7 uno de los más habituales en la primera cifra de los resultados.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano?

Los boletos para jugar el Sinuano Día y Noche se pueden adquirir de forma presencial en puntos de venta autorizados de chance y agencias oficiales distribuidas en todo el territorio colombiano. También es posible adquirirlos de manera digital a través de la página web de Record o plataformas oficiales asociadas.