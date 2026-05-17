Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 17 de mayo EN VIVO: ver resultados, estadísticas y números ganadores

Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición HOY, domingo 17 de mayo, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y dónde ver EN VIVO los números ganadores.

Resultado de El Sinuano Día y Noche de HOY, 17 de mayo, EN VIVO 09:03 Bienvenidos Hoy, domingo 17 de mayo de 2026, se realiza una nueva edición de los sorteos Sinuano Día y Sinuano Noche en Colombia. Consulta aquí los resultados actualizados, los números ganadores y los horarios oficiales en tiempo real. Revisa tu boleto y verifica si eres uno de los ganadores. ¡Buena suerte!

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan, según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.