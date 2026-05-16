Resultado de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 16 de mayo: a qué hora juega, estadísticas y número ganador del último sorteo

La Lotería de Boyacá vuelve a captar la atención de miles de apostadores en Colombia, mientras se espera la realización de su próximo sorteo, programado para la noche del sábado 16 de mayo de 2026. Como cada semana, este tradicional juego de azar reúne a jugadores de distintas regiones del país, quienes aguardan con expectativa conocer los resultados oficiales y, en especial, el número ganador del premio mayor. A continuación, se presentan los detalles más importantes, incluyendo el horario del sorteo y las indicaciones a seguir en caso de resultar ganador.

La Lotería de Boyacá ofrece diferentes alternativas para cobrar tu premio.

¿Cuál fue el último resultado de la Lotería de Boyacá?

En el sorteo número 4623 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 9 de mayo de 2026, el premio mayor dejó como número ganador el 8943, con la serie 304.

Este resultado fue confirmado tras la transmisión oficial del sorteo, que, como es habitual, mantuvo en expectativa a cientos de jugadores que siguieron la jornada en vivo a través de la televisión y plataformas digitales. La Lotería de Boyacá continúa siendo una de las más tradicionales de Colombia, con premios secos y un acumulado que cada semana despierta gran interés entre los apostadores.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados en Colombia, con un horario habitual de aproximadamente las 10:42 de la noche (hora local).

El sorteo del premio mayor suele transmitirse en directo, permitiendo que los jugadores sigan en tiempo real la extracción de los números ganadores. Esta tradición semanal se ha consolidado como uno de los eventos más esperados dentro del calendario de loterías del país, especialmente por quienes buscan los resultados de la Lotería de Boyacá cada fin de semana.

¿Qué hacer si ganaste la Lotería de Boyacá?

Si un jugador resulta ganador del premio mayor o de algún premio seco en la Lotería de Boyacá, lo primero que debe hacer es verificar cuidadosamente el número y la serie del billete para confirmar que coincidan con los resultados oficiales del sorteo.

En el caso de premios menores, estos pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, cuando se trata de montos mayores, el proceso requiere que el ganador se acerque directamente a las oficinas oficiales de la Lotería de Boyacá, presentando su documento de identidad y el billete original en buen estado.

Las autoridades recomiendan, además, firmar el billete en la parte posterior como medida de seguridad, así como evitar compartir información personal hasta que se complete el proceso de validación y cobro del premio.