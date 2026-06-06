ÚLTIMO RESULTADO Lotería de Boyacá de HOY, sábado 6 de junio: números ganadores y premio mayor del SORTEO

Hoy puede ser tu día de la suerte gracias a la Lotería de Boyacá, que regresa a Colombia este sábado 6 de junio del 2026. En esta edición 4627 se ofrece un premio mayor de $15.000 millones de pesos y secos. En esta nota te compartimos los resultados EN VIVO, estadística y toda la información para incrementar las chances de ganar.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. De acuerdo con el cronograma, el sorteo está programado para las 10:30 p. m. (hora colombiana). Sin embargo, la transmisión y publicación de resultados suelen difundirse entre las 10:30 p. m. y 10:40 p. m.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá para el sorteo de este sábado 6 de junio de 2026 (sorteo 4627) es de 15.000 millones de pesos colombianos. Este monto se entrega al billete que acierte el número y la serie ganadores del sorteo.

Billete de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 6 de junio.

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá el sábado 30 de mayo del 2026?

El resultado del sorteo 4626 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 30 de mayo de 2026, fue:

Número ganador: 2106

Serie: 084

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Premio Mayor: 15.000 millones de pesos

15.000 millones de pesos 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

1.000 millones de pesos 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos

400 millones de pesos 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos

300 millones de pesos 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos

100 millones de pesos 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos

50 millones de pesos 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos

20 millones de pesos 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

¿Dónde comprar boletos para la Lotería de Boyacá?

Los boletos de la Lotería de Boyacá pueden comprarse a través de vendedores y distribuidores autorizados en todo Colombia, así como en puntos de venta reconocidos como Baloto, Gana, Paga Todo Bogotá, máquinas LottiRed, Sipaga y otros establecimientos habilitados por la lotería. También existe la opción de adquirirlos de manera virtual mediante las plataformas oficiales de LottiRed, Loti y Loticolombia.