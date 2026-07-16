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Partidos de hoy EN VIVO, viernes 17 de julio: programación, horarios y dónde ver

Este viernes 17 arrancará el Torneo Clausura de la Liga 1 2026; se definirá el Torneo Apertura de la Liga Femenina y se jugarán otros duelos del fútbol sudamericano.

Gary Huaman
Revisa la programación de los partidos que se jugarán este viernes 17 de julio.
Revisa la programación de los partidos que se jugarán este viernes 17 de julio. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 17 de julio no habrá acción en el Mundial 2026, pero sí volverá la Liga 1 2026 con la primera fecha del Torneo Clausura y atractivos encuentros. Además, se jugará la final del Torneo Apertura entre Universitario vs. Sporting Cristal, así como otros cotejos de torneos sudamericanos. A continuación, podrás ver la programación de los partidos de este viernes.

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Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
FC Cajamarca vs. Juan Pablo II1.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso3.15 p. m.L1 Max y L1 Play
Cienciano vs. FBC Melgar8.00 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PartidoHorarioCanal
Universitario vs. Sporting Cristal8.00 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
San Lorenzo vs Deportivo Riestra4.45 p. m.TyC Sports
River Plate vs Aldosivi7.45 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Bolívar vs. Guabirá7.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Bahia vs. Chapecoense5.30 p. m.Fanatiz
Fluminense vs. Bragantino6.00 p. m.Fanatiz
Mirassol vs. Gremio6.00 p. m.Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Delfín vs. Macará7.00 p. m.Zapping Sports

Partidos de hoy por la Liga MX

PartidoHorarioCanal
Atlético de San Luis vs. Cruz Azul8.00 p. m.Disney+
León vs. Atlas8.00 p. m.TUDN
Juárez vs. Puebla8.00 p. m.Azteca Deportes

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Albion vs. Juventud1.00 p. m.Disney+
Nacional vs. Wanderes5.30 p. m.Disney+
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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