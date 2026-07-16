Partidos de hoy EN VIVO, viernes 17 de julio: programación, horarios y dónde ver

Este viernes 17 de julio no habrá acción en el Mundial 2026, pero sí volverá la Liga 1 2026 con la primera fecha del Torneo Clausura y atractivos encuentros. Además, se jugará la final del Torneo Apertura entre Universitario vs. Sporting Cristal, así como otros cotejos de torneos sudamericanos. A continuación, podrás ver la programación de los partidos de este viernes.

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Partidos de hoy por la Liga 1 2026

Partido Horario Canal FC Cajamarca vs. Juan Pablo II 1.00 p. m. L1 Max y L1 Play Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso 3.15 p. m. L1 Max y L1 Play Cienciano vs. FBC Melgar 8.00 p. m. L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Liga Femenina

Partido Horario Canal Universitario vs. Sporting Cristal 8.00 p. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Copa Argentina

Partido Horario Canal San Lorenzo vs Deportivo Riestra 4.45 p. m. TyC Sports River Plate vs Aldosivi 7.45 p. m. TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Partido Horario Canal Bolívar vs. Guabirá 7.00 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

Partido Horario Canal Bahia vs. Chapecoense 5.30 p. m. Fanatiz Fluminense vs. Bragantino 6.00 p. m. Fanatiz Mirassol vs. Gremio 6.00 p. m. Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

Partido Horario Canal Delfín vs. Macará 7.00 p. m. Zapping Sports

Partidos de hoy por la Liga MX

Partido Horario Canal Atlético de San Luis vs. Cruz Azul 8.00 p. m. Disney+ León vs. Atlas 8.00 p. m. TUDN Juárez vs. Puebla 8.00 p. m. Azteca Deportes

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay