Partidos de hoy EN VIVO, viernes 17 de julio: programación, horarios y dónde ver
Este viernes 17 arrancará el Torneo Clausura de la Liga 1 2026; se definirá el Torneo Apertura de la Liga Femenina y se jugarán otros duelos del fútbol sudamericano.
Este viernes 17 de julio no habrá acción en el Mundial 2026, pero sí volverá la Liga 1 2026 con la primera fecha del Torneo Clausura y atractivos encuentros. Además, se jugará la final del Torneo Apertura entre Universitario vs. Sporting Cristal, así como otros cotejos de torneos sudamericanos. A continuación, podrás ver la programación de los partidos de este viernes.
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Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|FC Cajamarca vs. Juan Pablo II
|1.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso
|3.15 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Cienciano vs. FBC Melgar
|8.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Universitario vs. Sporting Cristal
|8.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|San Lorenzo vs Deportivo Riestra
|4.45 p. m.
|TyC Sports
|River Plate vs Aldosivi
|7.45 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Bolívar vs. Guabirá
|7.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Bahia vs. Chapecoense
|5.30 p. m.
|Fanatiz
|Fluminense vs. Bragantino
|6.00 p. m.
|Fanatiz
|Mirassol vs. Gremio
|6.00 p. m.
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Delfín vs. Macará
|7.00 p. m.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Liga MX
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético de San Luis vs. Cruz Azul
|8.00 p. m.
|Disney+
|León vs. Atlas
|8.00 p. m.
|TUDN
|Juárez vs. Puebla
|8.00 p. m.
|Azteca Deportes
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Albion vs. Juventud
|1.00 p. m.
|Disney+
|Nacional vs. Wanderes
|5.30 p. m.
|Disney+
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