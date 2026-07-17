Pronóstico y cuotas del partido Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Momento de ver un partido atractivo entre Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026. Dicho compromiso se llevará a cabo en el Estadio Miami con la presencia de grandes figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Jude Bellingham, entre otros. Apuesta Legal te presenta las cuotas de apuestas, pronósticos y estadísticas de este vibrante cotejo.

Cuotas del partido Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

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Pronóstico Francia vs. Inglaterra: ¿Quién es el favorito según las casas de apuestas?

Las casas de apuestas pagan en promedio 1.95 por la victoria de la selección francesa, mientras que el empate tiene una cifra de alrededor de 3.80. En caso de concretarse un triunfo en los 90 minutos de Inglaterra, el pago es de 3.90.

La selección gala tropezó en la semifinal frente a España y mostró un juego totalmente irreconocible, en comparación con lo expuesto en compromisos anteriores. Por su parte, el plantel de los Tres Leones no pudo sostener la ventaja mínima ante Argentina y fue remontado en el tramo final del cotejo.

¿Cómo llegan Francia e Inglaterra? Historial

Francia llega a este encuentro luego de obtener estos resultados en la Copa del Mundo 2026: Senegal (3-1), Irak (3-0), Noruega (1-4), Suecia (3-0), Paraguay (1-0), Marruecos (2-0) y España (0-2). Kylian Mbappé es su máximo artillero con ocho anotaciones.

Inglaterra ha conseguido estos marcadores: Croacia (4-2), Ghana (0-0), Panamá (2-0), RD Congo (2-1), México (3-2), Noruega (2-1) y Argentina (1-2). Harry Kane y Jude Bellingham son los máximos goleadores del plantel con seis anotaciones cada uno y tienen posibilidades de hacerse con la Bota de Oro.

El historial de ambas selecciones en los últimos cinco partidos es el siguiente:

Inglaterra 1-2 Francia (Mundial 2022)

Francia 3-2 Inglaterra (Amistoso 2017)

Inglaterra 2-0 Francia (Amistoso 2015)

Francia 1-1 Inglaterra (Eurocopa 2012)

Inglaterra 1-2 Francia (Amistoso 2010)

¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra y dónde ver el partido?

Este partido entre Francia e Inglaterra se disputará el sábado 18 de julio a partir de las 4.00 p. m., hora peruana.

Argentina: 4.00 p.m. | Televisión Pública, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: 3.00 p.m. | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: 5.00 p.m. | Disney Plus y CazéTV.

Chile: 3.00 p.m. | Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus

Colombia: 2.00 p.m. | Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Win Plus, Win Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Ecuador: 2.00 p.m. | DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus

México: 1.00 p.m. | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium

Perú: 2.00 p.m. | DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus

Uruguay: 4.00 p.m. | DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus

Estados Unidos: 3.00 p.m. | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Venezuela: 3.00 p.m. | DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter

Posibles alineaciones de Francia vs Inglaterra

Francia : Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández, N'Golo Kanté, Manu Kone, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Kylian Mbappé.

: Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández, N'Golo Kanté, Manu Kone, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Kylian Mbappé. Inglaterra: Jordan Pickford, Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Kobbie Mainoo, Eberechi Eze, Morgan Rogers, Noni Madueke, Harry Kane y Marcus Rashford.

Estado actual de Francia e Inglaterra

Francia llega al partido por el tercer puesto con el objetivo de cerrar su participación mundialista de la mejor manera posible tras quedarse a las puertas de una nueva final. La derrota por 2-0 frente a España dejó en evidencia algunas dificultades para generar peligro en ataque, aunque el conjunto de Didier Deschamps confía en el liderazgo de Kylian Mbappé y en la calidad de su plantel para despedirse del torneo con una victoria y subir al podio.

Inglaterra, por su parte, afronta este compromiso con la intención de dejar atrás el duro golpe sufrido ante Argentina, que remontó el marcador en los minutos finales de la semifinal. El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará recuperar la solidez mostrada durante gran parte del campeonato y apoyarse en figuras como Jude Bellingham y Harry Kane para conquistar el tercer lugar, en un duelo entre dos selecciones que aspiraban a disputar la gran final.