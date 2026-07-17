¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra y dónde ver partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

Todo va quedando listo para el partido entre Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 en el Estadio Miami. Ambos equipos protagonizarán un choque de alto nivel en busca de un lugar en el podio. Conoce todos los detalles para no perderte este encuentro, que corresponde al penúltimo choque del certamen de la FIFA.

¿Cuándo juega Francia vs Inglaterra?

El partido entre Francia vs Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio en el Estadio Miami. Ambos elencos llegan golpeados tras no lograr su cometido de avanzar a la instancia definitiva, por lo que tienen una gran oportunidad de levantar cabeza en la lucha por subir al podio.

¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?

El choque entre franceses e ingleses por el tercer puesto del Mundial 2026 comenzará a las 4.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. GMT). Asimismo, te damos a conocer los horarios en distintos países:

México: 3.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 4.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 6.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 19 de julio)

¿Dónde ver Francia vs Inglaterra EN VIVO?

La transmisión del partido entre Francia vs Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 se verá por la señal en vivo de DSports para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming de sintonizarlo en las aplicaciones de DGO y Paramount+ a través de tu PC, Smart TV o teléfono móvil.

Francia e Inglaterra se enfrentarán para definir el tercer lugar del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Canales de transmisión para ver Francia vs Inglaterra