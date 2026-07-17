Partidos del Mundial HOY, sábado 18 de julio: programación, resultados y dónde ver
Revisa la programación de partidos para hoy, sábado 18 de julio, con horarios y canales de transmisión para los encuentros del Mundial 2026, Liga 1 y más.
Revisa la programación completa de partidos de hoy, sábado 18 de julio, con los horarios y canales de transmisión oficiales para que no te pierdas ningún momento. Esta jornada será ardua, y con muchas emociones, debido a que tenemos encuentros del Mundial 2026, Liga 1, Primera División de Uruguay, y más competiciones sumamente emocionantes.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra y dónde ver partido por el tercer puesto del Mundial 2026?
Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Francia vs inglaterra
|4.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+, DAZN y Disney+
Partidos de hoy por la Liga 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Moquegua vs Comerciantes Unidos
|11.00 a. m.
|Liga 1 MAX, Liga 1 Play
|ADT vs Universitario
|1.15 p. m.
|Liga 1 MAX, Liga 1 Play
|Atlético Grau vs UTC Cajamarca
|3.30 p. m.
|Liga 1 MAX, Liga 1 Play
|Cusco vs Alianza Atlético
|6.30 p. m.
|Liga 1 MAX, Liga 1 Play
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Always Ready vs Universitario de Vinto
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Aurora vs Oriente Petrolero
|7.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Cuenca vs Universidad Católica
|2.00 p. m.
|Zapping Sports
|LDU Quito vs Leones del Norte
|4.30 p. m.
|Zapping Sports
|Barcelona vs Libertad
|7.00 p. m.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Progreso vs Deportivo Maldonado
|10.30 a. m.
|Disney+ Premium, DirecTV
|Peñarol vs Boston River
|2.00 p. m.
|Disney+ Premium, DirecTV
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50