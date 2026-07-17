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Partidos del Mundial HOY, sábado 18 de julio: programación, resultados y dónde ver

Revisa la programación de partidos para hoy, sábado 18 de julio, con horarios y canales de transmisión para los encuentros del Mundial 2026, Liga 1 y más.

Francisco Esteves
Partidos del Mundial HOY, sábado 18 de julio.
Partidos del Mundial HOY, sábado 18 de julio. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa de partidos de hoy, sábado 18 de julio, con los horarios y canales de transmisión oficiales para que no te pierdas ningún momento. Esta jornada será ardua, y con muchas emociones, debido a que tenemos encuentros del Mundial 2026, Liga 1, Primera División de Uruguay, y más competiciones sumamente emocionantes.

Francia vs Inglaterra juegan por el tercer puesto del Mundial 2026.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra y dónde ver partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Francia vs inglaterra4.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+, DAZN y Disney+

Partidos de hoy por la Liga 1

PartidoHorarioCanal
Deportivo Moquegua vs Comerciantes Unidos11.00 a. m.Liga 1 MAX, Liga 1 Play
ADT vs Universitario1.15 p. m.Liga 1 MAX, Liga 1 Play
Atlético Grau vs UTC Cajamarca3.30 p. m.Liga 1 MAX, Liga 1 Play
Cusco vs Alianza Atlético6.30 p. m.Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Always Ready vs Universitario de Vinto2.00 p. m.Entel Gol
Aurora vs Oriente Petrolero7.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Deportivo Cuenca vs Universidad Católica2.00 p. m.Zapping Sports
LDU Quito vs Leones del Norte4.30 p. m.Zapping Sports
Barcelona vs Libertad7.00 p. m.Zapping Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Progreso vs Deportivo Maldonado10.30 a. m.Disney+ Premium, DirecTV
Peñarol vs Boston River2.00 p. m.Disney+ Premium, DirecTV
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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