Alineaciones Francia vs Inglaterra por el Mundial 2026: con Mbappé y Bellingham por el tercer puesto

El Mundial 2026 tendrá un partidazo por el tercer puesto que fácilmente podría haber sido la final de esta Copa del Mundo. La selección de Francia se enfrentará a Inglaterra este sábado desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el imponente Hard Rock Stadium. Este encuentro marcará la despedida de Didier Deschamps, quien pondrá fin a su ciclo al mando de los denominados ‘Les Bleus’. Además, será el enfrentamiento entre dos grandes figuras del Real Madrid: Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Francia vs Inglaterra: alineación

Para este encuentro, la selección de Francia saldrá con un imponente ataque liderado por Kylian Mbappé, que buscará el gol con la esperanza de poder quedar como el máximo goleador de este Mundial 2026, a pesar de quedar eliminado. Así saldrían los franceses para este partido.

Maignam, Koundé, Upamecano, Lacroix, Hernández, Koné, Rabiot, Dembélé, Cherki, Doué, Mbappé

Francia e Inglaterra juegan por el tercer puesto del Mundial 2026.

Por su parte, los ingleses, quienes sorprendieron luego de que Argentina les volteara el partido en los minutos finales, saldrán con el siguiente esquema, donde Bellingham y Kane serán las figuras de este elenco británico.

Pickford, O'Reilly, Guéhi, Konsa, Quansah, Mainoo, Declan Rice, Rashford, Bellingham, Madueke, Kanne

¿Cuándo juega Francia vs Inglaterra?

El encuentro entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 se disputará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium. Ambas selecciones llegan con el golpe de haber quedado a un paso de la gran final, por lo que buscarán despedirse del torneo de la mejor manera y quedarse con un lugar en el podio.

¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?

El duelo entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 está programado para iniciar a las 4.00 p. m. (hora peruana). A continuación, conoce los horarios del encuentro en los distintos países.